¿Selena Gomez aparecerá en el especial del 20 aniversario de Hannah Montana? Esto se sabe

Medios internacionales aseguran que Selena Gomez participará en el especial de Hannah Montana. (Foto: Miley Cyrus - Selena Gomez/ Instagram)

Medios internacionales revelaron que Selena Gomez aparecerá en el especial de Hannah Montana. Conoce AQUÍ si esto sucederá.

Hannah Montana está a punto de celebrar su aniversario número 20, despertando la nostalgia de toda una generación. La icónica serie marcó un antes y un después en la televisión juvenil y lanzó al estrellato a Miley Cyrus.

A dos décadas de su estreno, el esperado especial ha generado gran emoción entre los fans, quienes esperan revivir los mejores momentos de la serie. La producción promete sorpresas, recuerdos y la participación de figuras importantes que formaron parte de esta etapa inolvidable.

¿Miley Cyrus reveló que Selena Gomez aparecerá en el especial de Hannah Montana?

Diversos medios de comunicación han indicado que Miley Cyrus habría confirmado que Selena Gomez aparecerá en el especial de Hannah Montana. Esta noticia emocionó a los seguidores que recuerdan la cercanía entre ambas artistas desde sus inicios en Disney.

"Estábamos grabando en el set, y de pronto ella hizo una aparición sorpresa; quiero mucho a Selena, pero no sabía lo mucho que nuestra amistad significaba para los fans, me hizo muy feliz tenerla ahí", habría comentado Miley.

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La participación de Selena Gomez no solo suma un momento emotivo, sino que también representa una conexión directa con la época dorada de Disney Channel. Ambas artistas compartieron pantalla y vivieron experiencias que hoy siguen siendo recordadas con cariño por el público.