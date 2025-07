Selena Gomez celebró su cumpleaños con un llamativo look junto a Benny Blanco y su amiga Taylor Swift

Selena Gomez organizó una fiesta intima para celebrar su cumpleaños. Foto: Instagram

Acompañada de su mejor amiga y su novio, Selena Gomez festejó su cumpleaños 33.

Selena Gomez fue una de las celebridades más destacadas durante la temporada de premios, sorprendiendo con cada aparición pública. La cantante y actriz mostró distintos estilos de vestuario, dejando claro lo mucho que ha evolucionado su forma de vestir y cómo puede adaptarse a todo tipo de eventos.

Selena Gomez deslumbró con espectacular look en su cumpleaños

Recientemente, celebró su cumpleaños número 33 con una fiesta temática inspirada en la década de los 70. Con una ambientación llena de brillos, peluches grandes, peinados con volumen y prendas llamativas, la fiesta se convirtió en una verdadera máquina del tiempo. El look más llamativo fue el de la propia Selena, quien deslumbró a todos.

Este último año ha sido muy especial para la artista. Participó en una película que tuvo múltiples nominaciones al Óscar y, además, ganó un Emmy por su actuación en la serie 'Only Murders in the Building'. Su romance con el productor Benny Blanco también ha sido muy comentado, posicionándola como una de las figuras más queridas y admiradas del momento.

Para su cumpleaños, Selena eligió un conjunto de lentejuelas negras con escote pronunciado, que combinó con un abrigo de peluche oscuro. Su peinado con efecto de volumen y joyas discretas completaron un estilo retro y elegante, ideal para una noche de celebración al ritmo de la música disco.





(Fuente: Instagram)

Selena Gomez organizó una fiesta intima

La fiesta se realizó en Los Ángeles con un grupo reducido de amigos cercanos. Entre los invitados estuvieron figuras reconocidas como Taylor Swift y Sofía Carson, quienes compartieron momentos especiales junto a la cumpleañera durante el evento.

Como suele hacer, Selena publicó fotos de la celebración en sus redes sociales. Agradeció el cariño de sus seguidores con un mensaje especial: “Ustedes son la razón por la que este último año ha sido tan maravilloso”, escribió. En las imágenes también se puede ver a Benny Blanco acompañándola.