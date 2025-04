Selena Gomez será galardonada en los Billboard Mujeres Latinas de la Música como Mujer del año

Selena Gomez recibirá por primera vez este reconocimiento. (Foto: redes sociales)

Selena Gomez recibirá uno de los reconocimientos más importantes en su carrera durante los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025.

Selena Gomez ha forjado una carrera polifacética que va mucho más allá de sus éxitos musicales. Con 42 apariciones en el Billboard Hot 100, incluyendo su hit número uno 'Lose You To Love Me', también ha dejado una marca en la música latina. Su participación en 'Taki Taki' junto a DJ Snake y Ozuna, que lideró la lista Hot Latin Songs durante 13 semanas, marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Desde entonces, no ha dejado de cosechar logros en el mundo hispano. 'Baila Conmigo', su colaboración con Rauw Alejandro, alcanzó el cuarto lugar en el ranking latino en 2021, y su primer EP en español, Revelación, debutó en el primer puesto de Top Latin Albums, convirtiéndola en la primera artista femenina en lograrlo desde 'El Dorado' de Shakira. Este proyecto, además, le valió una nominación al Grammy.

¿Qué significa este premio en su trayectoria personal y profesional?

Más allá de sus logros musicales, Selena Gomez, próxima Mujer del año, ha consolidado una figura pública que trasciende los escenarios. Como actriz, productora y fundadora de la marca Rare Beauty, se ha mantenido como una voz influyente en temas sociales y de salud mental. "Selena representa lo que significa usar la fama con propósito", destacó una fuente cercana al evento.

Recientemente, lanzó 'I Said I Love You First' junto a Benny Blanco, su pareja sentimental. Este álbum se convirtió en el más exitoso en ventas de su carrera durante su primera semana de lanzamiento. La canción 'Ojos Tristes', junto al grupo The Marías, se posicionó en el Top 5 de Hot Latin Songs, reafirmando su conexión con el público latino.

Gómez también ha sido una fuerza transformadora en la concientización sobre la salud mental. A través del Rare Impact Fund, ha logrado movilizar más de 20 millones de dólares en iniciativas globales. Además, cofundó Wondermind, una plataforma que promueve el bienestar emocional y rompe estigmas.

¿Cuándo recibirá el homenaje Selena Gomez de Billboard?

Este 24 de abril, a las 8 p. m. (hora peruana), se celebrará la gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música con transmisión por Telemundo. En esta edición, Selena Gomez será reconocida con el prestigioso galardón a Mujer del Año, una distinción que honra a quienes han demostrado liderazgo, éxito artístico e influencia cultural dentro y fuera de la música.

