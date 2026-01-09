¿Stray Kids llegará a Perú este año? Esto se sabe

Stray Kids ha construido una relación muy cercana con su público peruano. Foto: Instagram

Los fans de Stray Kids han expresado su emoción tras confirmarse el lanzamiento de un nuevo álbum y una serie de conciertos por todo el mundo.

La banda surcoreana Stray Kids ha despertado gran emoción entre sus fans peruanos tras anunciar una nueva gira mundial y el lanzamiento de su próximo álbum titulado 'Step Out 2026'. El grupo, que dejó una fuerte impresión en su última visita a Lima, vuelve a estar en boca de todos, ya que muchos seguidores esperan que Perú sea incluido entre los destinos de esta nueva gira. El anuncio se realizó a través de su tradicional video anual 'Step Out', donde la agrupación revela sus planes a futuro.

La respuesta en redes sociales fue inmediata. Miles de seguidores peruanos expresaron su alegría y entusiasmo ante la posibilidad de volver a ver a Stray Kids en el país. Los recuerdos de su presentación en Lima durante la gira 'Dominate World Tour' siguen muy presentes entre los asistentes. Con la confirmación de nuevos proyectos, la ilusión de una próxima visita se ha fortalecido aún más.

¿Stray Kids regresará al Perú?

Stray Kids, integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, ha construido una relación muy cercana con su público peruano. En su anterior paso por Lima, las entradas se agotaron rápidamente y la asistencia fue masiva, lo que posicionó a Perú como uno de los países con mayor acogida al K-pop en la región.

El anuncio de “Step Out 2026” no solo marca la llegada de un nuevo álbum, sino también la promesa de una gira de gran alcance. De acuerdo con información compartida por JYP Entertainment, agencia que representa al grupo, este nuevo material buscará reforzar el estilo musical de Stray Kids y seguir fortaleciendo el vínculo con sus seguidores a nivel mundial.

Mientras tanto, en foros y comunidades digitales, los fans ya especulan sobre las posibles fechas y ciudades que formarán parte del tour. Aunque aún no se ha confirmado la lista oficial de países, la expectativa de las “Stays” continúa creciendo. La exitosa experiencia en Lima hace que muchos consideren muy posible un regreso de la banda a la capital peruana.



(Fuente: Instagram)

Stray Kids en las salas de cine

Además del anuncio de la gira mundial, los fans también tendrán la oportunidad de ver en los cines del país la proyección del concierto 'Dominate World Tour' desde el 5 de febrero. Esta propuesta busca seguir conectando con el público mientras se esperan novedades sobre las próximas presentaciones en vivo. La exhibición del show permitirá revivir la intensidad de los conciertos y disfrutar la experiencia junto a otros seguidores.