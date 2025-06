Suga de BTS terminó su servicio militar: la estrella de k-pop dedicó un conmovedor mensaje a ARMY

SUGA compartió un mensaje lleno de emoción tras finalizar oficialmente su servicio militar. Foto: Allkpop

Con la salida de Suga, todos los integrantes de BTS ya cumplieron con su servicio militar. Por ello, ARMY está entusiasmada con el pronto regreso de la banda de k-pop.

El rapero y compositor de BTS, SUGA, ha completado oficialmente su servicio militar obligatorio, marcando así la baja de los siete integrantes del grupo del sistema de reclutamiento de Corea del Sur, según un informe de Associated Press.

La discográfica Big Hit Music (ahora parte de Hybe) confirmó que SUGA terminó sus obligaciones de servicio alternativo el miércoles, tras agotar sus días de licencia pendientes. Su baja oficial se fijó para el sábado 21 de junio. La agencia no organizó ningún evento público para conmemorar la ocasión, citando preocupaciones por aglomeraciones, añadió el informe.

SUGA, cuyo nombre real es Min Yoongi, sirvió como agente de servicio social debido a una cirugía previa en el hombro. También conocido por su nombre artístico August D, fue el último miembro de BTS en cumplir con el deber militar. A diferencia de sus compañeros, que realizaron servicio en el ejército, él prestó servicio civil como parte de un régimen alternativo.

La baja de SUGA marca el cierre de un ciclo importante para BTS y abre la puerta a una esperada reunión del grupo. Según los planes anunciados previamente por su agencia, el regreso completo de BTS está previsto para el año 2026.7



(Foto: Allkpop)

SUGA y su conmovedor mensaje a ARMY

SUGA, integrante de BTS, compartió un mensaje lleno de emoción tras finalizar oficialmente su servicio militar. “Hola a todos, soy SUGA. Han pasado unos dos años. ¿Cómo has estado?”, comienza diciendo, con una mezcla de nostalgia y gratitud. El artista reconoció que había esperado con ansias este momento para reencontrarse con sus fans y expresó: “Quiero agradecer sinceramente a todos los fans que me esperaron. Los extrañé mucho”. Durante este periodo, confesó haber reflexionado profundamente sobre sí mismo y la necesidad de hacer una pausa: “Corrí tan rápido, mirando solo hacia adelante, que no tuve un momento para detenerme y mirar atrás”.

En su mensaje, también habló con sinceridad sobre el incidente ocurrido el año anterior, que generó preocupación entre sus seguidores. “Y lamento haberte decepcionado y haberte hecho preocupar por lo que pasó el año pasado”, escribió el integrante de BTS, reconociendo que lo que más le dolió fue haber lastimado a sus fans. Además, expresó su pesar hacia sus compañeros de grupo: “Me sentí mal por mis compañeros, quienes sin duda se vieron agobiados en sus respectivas posiciones debido a lo que yo había hecho”.

SUGA cerró su comunicado reafirmando su compromiso con ARMY y asegurando que dará lo mejor de sí en esta nueva etapa. “A partir de ahora haré lo mejor que pueda para devolverte el amor que me has dado. Los quiero. Pronto les contaré más”, dijo con emoción. Su regreso marca un momento especial tanto para él como para los millones de fans que lo han apoyado incondicionalmente.