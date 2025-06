Taylor Swift recuperó la propiedad de sus primeros 6 discos y lo celebró con Selena Gomez

Taylor Swift celebró su victoria legal con su amiga Selena Gomez. Foto: Instagram

Tras varios años de lucha legal, Taylor Swift recuperó su catálogo musical. Te contamos más detalles.

La cantante Taylor Swift confirmó con mucha emoción que ahora es dueña de los derechos de sus primeros seis álbumes. La noticia la dio a conocer a través de una carta escrita a mano que compartió en su página web oficial.

Taylor Swift recuperó su catálogo musical

En su mensaje, Taylor expresó con felicidad: "Toda la música que he creado ahora me pertenece". También confesó lo emocionada que estaba por este logro tan esperado: "He estado llorando de alegría... desde que descubrí que esto realmente está sucediendo".

Este conflicto comenzó en 2019, cuando el empresario Scooter Braun compró la compañía discográfica donde Taylor había grabado sus primeros trabajos. Esa compra le dio el control sobre los “masters”, es decir, las grabaciones originales de sus discos. Desde entonces, la cantante dejó claro que quería recuperar los derechos de su música.

Más adelante, en noviembre de 2020, Swift explicó que esos derechos habían sido vendidos nuevamente, esta vez a Shamrock Holdings, por una suma mayor a los 300 millones de dólares. A pesar de ello, la artista no se rindió y anunció que volvería a grabar sus discos para tener el control completo de su carrera musical.

Taylor Swift celebró su victoria legal con su amiga Selena Gomez

Taylor Swift festejó uno de los logros más significativos de su carrera compartiendo una cena especial con su amiga Selena Gomez en el icónico restaurante Monkey Bar, en pleno Manhattan.

La reunión ocurrió apenas un día después de que Swift anunciara que recuperó finalmente los derechos de los masters de sus primeros seis álbumes, una batalla legal y emocional que le tomó más de una década.



(Foto: 'X')