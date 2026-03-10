Vuelve 'Hannah Montana' con Miley Cyrus: lanzan el tráiler de su especial por el 20º aniversario

El tráiler presentado permite ver a Miley Cyrus de nuevo como Hannah Montana. Foto: captura YouTube

Miley Cyrus regresa como Hannah Montana en el especial por el 20º aniversario, con tráiler, imágenes inéditas y recuerdos de la serie que marcó a toda una generación.

Disney ha publicado el primer tráiler de 'Hannah Montana 20th Anniversary Special', un programa especial que celebra los 20 años del estreno de la famosa serie juvenil. El especial estará protagonizado por Miley Cyrus y se estrenará el 24 de marzo, coincidiendo exactamente con el aniversario del debut de la serie en Disney Channel.

El programa promete mostrar imágenes inéditas, recreaciones del icónico set de la serie y un repaso a los momentos más recordados de 'Hannah Montana'. Además, contará con público en plató y una entrevista a Miley Cyrus conducida por Alex Cooper, creadora y presentadora del popular podcast 'Call Her Daddy'.

El avance del especial de 'Hannah Montana'

El tráiler presentado por Disney+ permite ver a Miley Cyrus de nuevo como Hannah Montana, luciendo la característica chaqueta y peluca rubia. Los fans podrán revivir la magia de los sets originales, incluyendo la sala de la casa de Hannah y su cuarto personal lleno de atuendos memorables.

El especial no solo recrea los decorados clásicos, sino que también incluye la participación de Alex Cooper, quien hará de maestra de ceremonias y conducirá una entrevista en profundidad frente a la audiencia en vivo.

Durante la charla, Miley Cyrus hablará sobre el impacto que tuvo su personaje en su carrera y en la vida de millones de fans alrededor del mundo. Además, el programa mostrará imágenes inéditas de la producción original y las llamadas “notas familiares”, que buscan conectar de manera nostálgica con la historia de hace 20 años.



(Fuente: YouTube)

El fenómeno televisivo de 'Hannah Montana'

La serie original, estrenada en 2006, se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney Channel. Contaba la vida de Miley Stewart, una adolescente con doble vida: estudiante en Malibu y estrella del pop bajo el nombre de Hannah Montana. La serie estuvo al aire hasta 2011 y recibió cuatro nominaciones a los Emmy como mejor programa infantil.