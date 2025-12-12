Taylor Swift y Travis Kelce ya tienen fecha y lugar para su esperada boda

Taylor Swift comenzó a preparar su boda soñada con Travis Kelce. Foto: Instagram

La cantante estadounidense Taylor Swift ya tiene todo listo para celebrar su boda junto a Travis Kelce el próximo año.

Taylor Swift y Travis Kelce ya fijaron en su agenda la fecha de su boda para 2026. Nada de lo que están planeando es al azar, pues Taylor quiere que cada detalle tenga un significado especial. Desde que anunciaron su compromiso en agosto, la cantante se ha dedicado a organizar cada parte de este gran día.

Tras revelar que se casarían, Taylor Swift comenzó a preparar su boda soñada con Travis Kelce. Ya eligió a sus damas de honor y, según varios medios, incluso podría tener hasta cuatro despedidas de soltera. La artista está muy emocionada y ha puesto mucho cariño en cada decisión.

¿Cuándo y dónde será la boda Taylor Swift y Travis Kelce?

Según medios como Marca y Europa FM, la pareja celebrará su boda el 13 de junio de 2026, fecha que coincide con el final de la temporada deportiva de Travis en la NFL. Así, él podrá estar completamente libre para disfrutar del evento sin compromisos profesionales.

Para Taylor, el número 13 siempre ha sido especial. Nació un 13 de diciembre y lo considera su número de la suerte. Por eso quiso que también estuviera presente en su boda. Este número la ha acompañado en su carrera y ahora también lo hará en uno de los días más importantes de su vida.

En cuanto al lugar, la pareja eligió el lujoso hotel Ocean House, ubicado en Watch Hill, Rhode Island. El sitio es conocido por sus impresionantes vistas al mar y sus cómodas y elegantes instalaciones. Es un lugar perfecto para una boda grande y elegante como la que planean Taylor y Travis.



(Foto: Instagram)