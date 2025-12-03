‘Die With A Smile’ de Lady Gaga y Bruno Mars y la lista completa de canciones más escuchas en el mundo

El tema más reproducido del año fue ‘Die With A Smile’. Foto: Instagram

La canción de Lady Gaga y Bruno Mars han superado a grandes éxitos que han sido lanzados durante el año.

Spotify inició oficialmente la temporada de resúmenes del año con el lanzamiento de Spotify Wrapped 2025, disponible desde el miércoles 3 de diciembre. La plataforma presentó sus famosas listas de artistas, canciones y álbumes más escuchados, esta vez con una experiencia más llamativa y dinámica, según informó la empresa en un comunicado.

A nivel mundial, Bad Bunny volvió a liderar los rankings de Wrapped, acumulando más de 19.8 mil millones de reproducciones a lo largo del 2025. Detrás de él se ubicó Taylor Swift, quien había ocupado el primer puesto durante los dos años anteriores, marcando nuevamente una fuerte presencia entre los oyentes.

En cuanto a las canciones del año, el tema más reproducido fue ‘Die With A Smile’, la colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars, que superó los 1.7 mil millones de streams. En los puestos siguientes quedaron ‘Birds of a Feather’ de Billie Eilish y otros éxitos de Rosé & Bruno Mars, Alex Warren y el propio Bad Bunny.



(Fuente: YouTube)

Canciones más escuchadas en 2025 a nivel global

‘Die With A Smile’ – Lady Gaga y Bruno Mars ‘Birds of a Feather’ – Billie Eilish ‘APT.’ – Rosé y Bruno Mars ‘Ordinary’ – Alex Warren ‘DtMF’ – Bad Bunny ‘back to friends’ – Sombr ‘Golden’ – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast ‘luther (with sza)’ – Kendrick Lamar ‘That’s So True’ – Gracie Abrams ‘WILDFLOWER’ – Billie Eilish.

Álbumes más escuchado en 2025 a nivel global

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ – Bad Bunny ‘KPop Demon Hunters’ – KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys ‘HIT ME HARD AND SOFT’ – Billie Eilish ‘SOS Deluxe: LANA’ – SZA ‘Short n’ Sweet’ – Sabrina Carpenter ‘MAYHEM’ – Lady Gaga ‘You’ll Be Alright, Kid’ – Alex Warren ‘I’m The Problem’ – Morgan Wallen ‘GNX’ – Kendrick Lamar ‘Un Verano Sin Ti’ – Bad Bunny