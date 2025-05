¿Feriado largo? Descubre si este 30 de mayo no se trabaja

Muchos se cuestionan si la fecha ha sido declarada como feriado o día no laborable. (Fuente: Andina)

Muchos ciudadanos se han venido preguntando si este viernes 30 de mayo es feriado o día no laborable.

El 30 de mayo de 2025 se celebra por segunda vez el Día Internacional de la Papa, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para resaltar la relevancia global de este alimento básico. Sin embargo, surge la duda sobre si este día es feriado o no laborable en Perú. Aquí te aclaramos todas las dudas.

¿El 30 de mayo es feriado en Perú por el Día Nacional de la Papa?

No, según lo informado por el diario El Peruano, el 30 de mayo no es feriado ni día no laborable en Perú, a pesar de ser una jornada dedicada a reconocer la importancia de la papa.

Esta fecha, establecida por la Resolución Suprema Nº 009-2005-AG, se celebra anualmente para destacar que la papa es un producto 100 % peruano, originario de los Andes, y un alimento fundamental a nivel mundial.

La papa es un tubérculo con alto valor nutricional, fácil de preparar y muy versátil en la gastronomía peruana y global. Aunque su consumo per cápita se estabilizó en 87 kilos por persona al año en 2006, las autoridades buscan incentivar su mayor ingesta para rescatar su papel en la alimentación diaria.

Cabe recordar que la FAO declaró el 2008 como el Año Internacional de la Papa, una iniciativa impulsada por Perú. La comisión multisectorial encargada de la celebración está presidida por el Ministerio de Agricultura.

¿Cuándo es el próximo feriado en Perú?

En mayo no hubo feriados, pero en junio sí: el 7 de junio, por la Batalla de Arica y el Día de la Bandera; y el 29 de junio, en honor a San Pedro y San Pablo.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!