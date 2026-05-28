Feriados junio 2026 en Perú: conoce si habrá días libres este mes

Durante el mes de junio, el calendario nacional contará con dos feriados. Foto: Andina

A continuación, conoce cuáles son los días de descanso que tendrá el sexto mes del año, junio.

En los últimos años, muchos peruanos han comenzado a darle mayor importancia a los momentos de descanso y recreación. Los feriados son vistos como una oportunidad ideal para viajar, compartir tiempo en familia o simplemente relajarse lejos de la rutina diaria. Esta costumbre seguirá creciendo entre quienes buscan aprovechar mejor sus días libres y mejorar su bienestar personal.

Durante el mes de junio, el calendario nacional contará con dos feriados importantes que permitirán a trabajadores y estudiantes hacer una pausa en sus actividades habituales. Estas fechas también representan una ocasión perfecta para organizar paseos, reuniones o pequeñas escapadas dentro y fuera de la ciudad.

¿Cuáles son los feriados del mes de junio 2026?

Según el calendario oficial, el próximo feriado nacional será el 7 de junio, fecha en la que se conmemora la Batalla de Arica y el Día de la Bandera. Este día de descanso aplica tanto para trabajadores del sector público como privado, quienes podrán hacer una pausa en sus labores habituales.

La Batalla de Arica es recordada como uno de los hechos históricos más importantes de la Guerra del Pacífico. El 7 de junio de 1880, el coronel Francisco Bolognesi y un grupo de soldados peruanos defendieron con valentía la plaza de Arica frente al avance de las tropas chilenas.

Por otro lado, el segundo feriado del mes será el 29 de junio por la celebración de San Pedro y San Pablo. Esta fecha permitirá que muchas personas disfruten de un fin de semana largo de tres días, especialmente quienes no trabajan sábados ni domingos, ya que el descanso se extenderá hasta el lunes.



(Foto: Andina)

Próximos feriados 2026 en Perú

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.