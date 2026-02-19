En Vivo

Administración en ESAN University: Lidera con innovación y certificaciones top

Jueves, 19 de febrero de 2026 08:00

Especialízate en lo que te apasiona estudiando en ESAN. (Foto: ESAN)

Estudiar Administración en ESAN te permitirá conectar con la tecnología y las tendencias globales desde el primer día.

¿Te ves liderando grandes equipos o gestionando tu propia empresa? El mundo de los negocios evoluciona rápido y necesitas una formación que te ponga un paso adelante. Estudiar Administración en ESAN University no es solo teoría; es conectar con la tecnología y las tendencias globales desde el primer día.

Potencia tu perfil con certificaciones clave

Diferénciate en el mercado laboral antes de egresar. Gracias a su plan de estudios, obtendrás certificaciones que le darán un "upgrade" inmediato a tu CV, como Analista de Datos, Especialista en Emprendimiento y Negocios Sostenibles (Green Business). Además, desarrollarás las habilidades blandas que todo líder necesita con la certificación en Soft Skills for Workplace.

Innovación y emprendimiento en tu ADN

Aquí tus ideas se hacen realidad. Tendrás acceso al Fab Lab ESAN, un centro de fabricación digital autorizado por CONCYTEC, y a Innova ESAN, la incubadora de negocios donde podrás validar y desarrollar tus propios proyectos para que sean sostenibles y escalables.

(Foto: ESAN)

Especialízate en lo que te apasiona

La carrera es flexible y te permite elegir menciones únicas en el mercado, como:

  • Gestión de Empresas Deportivas
  • Inteligencia Artificial aplicada a las empresas.
  • Marketing Digital y Finanzas Corporativas.

Proyección internacional real

El enfoque global está asegurado. Participa en el ESAN Global Week con profesores extranjeros en el campus y aprovecha los más de 130 convenios internacionales para intercambios o dobles grados en América, Europa y Asia. 

¿Listo para el reto?

Convierte tu talento en liderazgo. Conoce más sobre la malla curricular y postula AQUÍ.

Contenido patrocinado por Universidad ESAN

