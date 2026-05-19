Temblor de magnitud 6.1 sacudió Ica: conoce qué lugares de tu casa son seguros ante un sismo

Las zonas seguras dentro de una casa o edificio son aquellas donde la estructura es más resistente. Foto: Andina

Este martes en la tarde, un temblor de regular intensidad sacudió Ica, pero también se sintió en todo Lima.

Un sismo de magnitud 6.1 se registró este martes 19 de mayo a las 12:57 p.m. en la región Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 81 kilómetros y su epicentro se ubicó a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica. Además, alcanzó una intensidad VI en la zona, por lo que fue percibido con fuerza por la población.

¿Cuáles son los lugares seguros de la casa ante un sismo?

Las zonas seguras dentro de una casa o edificio son aquellas donde la estructura es más resistente, como cerca de columnas y vigas. En el caso de edificios, también se consideran puntos de protección la caja del ascensor y las áreas cercanas a las escaleras, ya que allí hay elementos estructurales que brindan mayor soporte durante un sismo.

Si una persona se encuentra en el primer piso durante un temblor y tiene cerca un espacio abierto como un patio, lo más recomendable es dirigirse hacia ese lugar, siempre verificando que no haya objetos que puedan caer desde arriba. Dentro del hogar, también es importante alejarse de ventanas, espejos o estantes, porque pueden romperse o caer durante el movimiento.

En general, se deben identificar con anticipación lugares seguros que tengan buena estructura y donde sea menos probable sufrir golpes por objetos que caen. Durante el sismo es difícil mantenerse en pie, por eso lo más importante es protegerse en el momento y recién evacuar hacia zonas seguras externas cuando el movimiento haya terminado.



(Foto: Andina Noticias)

¿Qué hacer después de un sismo?

Después de un sismo, es fundamental seguir ciertas medidas para evitar riesgos adicionales. Primero, se debe revisar si hay personas heridas y brindar primeros auxilios si es necesario. Luego, hay que dirigirse con calma a las zonas seguras ya establecidas, sin separarse del grupo ni perder la tranquilidad.

También es importante no tocar cables eléctricos caídos, ya que pueden ser peligrosos. Se recomienda cerrar las llaves de gas para prevenir fugas y no volver a usarlo hasta que haya sido revisado. Finalmente, el uso del teléfono debe limitarse únicamente a llamadas de emergencia para no saturar las líneas.