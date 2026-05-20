WhatsApp lanza chats invisibles que ni las parejas más tóxicas podrán encontrar

Meta desarrolló una tecnología llamada 'Private Processing. Foto: WhatsApp

WhatsApp asegura que estas conversaciones serán imposibles de espiar. Tu privacidad será total.

Meta anunció una nueva función llamada ‘Incógnito Chat’, una herramienta de conversación privada que estará disponible en WhatsApp y en su aplicación de inteligencia artificial. Según explicó la compañía, esta nueva opción permitirá que los mensajes enviados permanezcan completamente protegidos, al punto que ni siquiera Meta podrá acceder al contenido de las conversaciones.

En los últimos años, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por millones de personas para resolver dudas, buscar información o pedir consejos personales. Sin embargo, el crecimiento de estas tecnologías también ha generado preocupación entre los usuarios sobre la privacidad y el manejo de los datos compartidos en este tipo de chats.

Para responder a esas inquietudes, Meta desarrolló una tecnología llamada 'Private Processing', un sistema diseñado para que la inteligencia artificial pueda funcionar sin comprometer la confidencialidad de los mensajes. Con esta arquitectura, la empresa busca aprovechar el potencial de los modelos avanzados de IA mientras mantiene protegida la información privada de los usuarios.

¿Cómo funciona los chats invisibles en WhatsApp?

A diferencia de otros modos incógnitos que existen en apps y plataformas digitales, Meta aseguró que esta nueva función fue creada para que absolutamente nadie, ni siquiera la propia empresa, pueda leer las conversaciones. Cuando una persona activa ‘Incógnito Chat’ en WhatsApp, el chat se convierte en una conversación temporal y súper privada donde los mensajes desaparecen automáticamente y no quedan guardados.

La idea de esta herramienta es que los usuarios puedan usar inteligencia artificial para hablar de temas personales o delicados sin sentir miedo de que alguien más vea esa información. Desde consultas sobre salud hasta problemas laborales o financieros, Meta promete que todo estará protegido con un nivel de privacidad parecido al famoso cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

Para lograrlo, la compañía utiliza una tecnología llamada 'Private Processing', que funciona en espacios digitales súper seguros conocidos como TEE. Básicamente, esto permite que la inteligencia artificial procese la información sin que nadie más pueda acceder a ella, manteniendo los datos protegidos incluso dentro de los propios servidores de Meta.



(Foto: WhatsApp)

WhatsApp lanzará el chat paralelo con Meta AI

En los próximos meses, WhatsApp planea lanzar una nueva función con Meta AI que permitirá pedir ayuda a la inteligencia artificial dentro de cualquier conversación sin salir del chat principal. Lo más llamativo es que la IA podrá entender el contexto de lo que estás hablando y responder de forma privada, todo mientras sigues chateando normalmente y con una protección especial para mantener tus mensajes seguros.