CAMP 2026: el congreso que celebra 25 años uniendo marketing, inteligencia artificial y estrategia para el siguiente salto en los negocios peruanos

CAMP es el espacio donde los líderes del sector se preparan para los desafíos del futuro. (Foto. Difusión)

El evento de marketing más esperado del Perú regresa el 16 y 17 de junio en The Westin Lima Hotel para su edición número 25, con Ángel Bonet como keynote speaker internacional y una agenda que pone la inteligencia artificial al centro del debate estratégico.

Congreso Anual de Marketing del Perú, organizado por Seminarium Perú, reúne a los líderes y mentes más brillantes que están marcando el camino del marketing, la comunicación y la estrategia empresarial en el país. En su 25.ª edición, el congreso aborda el fenómeno que está redefiniendo todas las reglas: la irrupción de la inteligencia artificial como variable competitiva central.

En un entorno donde la fragmentación del consumidor, el hard discount y la economía de la atención reordenan el mercado, el congreso mostrará cómo la IA está redefiniendo la personalización, la eficiencia y el retorno en marketing —y cómo las marcas más importantes del Perú ya están tomando decisiones al respecto.

Un cuarto de siglo transformando el marketing peruano Desde 2001, CAMP ha sido el punto de encuentro donde los líderes del sector discuten el presente y anticipan el futuro. Esta edición conmemora ese trayecto con un panel especial de aniversario que reunirá a figuras históricas del marketing peruano: Rolando Arellano Cueva (ARELLANO Consultoría), Susana Eléspuru, Ricardo Maldonado (Cine70 Films) y Adelberto Muller (Supermercados Peruanos), moderados por Bernardo León de Nestlé Perú.

La agenda del congreso se estructura en siete bloques temáticos. El primero, "Perú 2026: el pulso del país y del consumidor", abre con Diego Macera del IPE analizando el contexto macroeconómico y Rolando Arellano exponiendo las grandes mayorías y oportunidades del consumo local. A continuación, los bloques de IA y digitalización, nuevas formas de llegar al cliente, marcas de nicho, preferencia en tiempos de fragmentación, punto de venta y eficiencia con IA completan dos jornadas de debate estratégico con más de 40 expertos en escena.

Entre los invitados destacados figura Ángel Bonet, Founder y Chairman de ImpactCo y uno de los keynote speakers más reconocidos de habla hispana en marketing digital y transformación empresarial. Bonet protagonizará tres intervenciones: analizará cómo la IA está redefiniendo la profesión del marketero, debatirá junto a Anna Lenka Jáuregui del BCP sobre cómo competir en la era disruptiva, y abrirá el segundo día con una conferencia sobre empresas con propósito real. También participarán José Carlos Pestana (VP de Marketing de Rimac), Daniella Rentería (Gerente de Marketing de Gloria), Daniella Valeriano (Regional Director de Meta Pan-Latam) y Álvaro Rojas Miro Quesada (VP de Marketing de Alicorp), quienes compartirán su visión sobre liderazgo en marketing, construcción de marca e impacto de la IA en los negocios.

"CAMP es el espacio donde los líderes del sector se preparan para los desafíos del futuro y encuentran inspiración en la intersección entre ciencia, tecnología y humanidad."— Seminarium Perú.

Lugar The Westin Lima Hotel, Lima, Perú

Fecha 16 y 17 de junio de 2026

Keynote speaker: Ángel Bonet — ImpactCo

Conoce el programa completo e información en https://seminarium.pe/eventos/25-congreso-anual-de-marketing-peru-camp-2026/

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