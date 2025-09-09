En Vivo

7:00am - 10:00am
'Oh my Gachi' con Gachi Rivero
escuchar en vivo

Search

Deja de gastar sin control: 20 gastos que bloquean tu ahorro

Lunes, 8 de septiembre de 2025 19:07

Conoce los gastos más comunes que no te dejan ahorrar. (Fuente: Freepik)

¿Quieres ahorrar, pero no lo consigues? ¡Identifica en qué gastas que no te permite ahorrar!

Los gastos que no te permiten ahorrar suelen ser aquellos que son innecesarios, impulsivos o altos en proporción a tus ingresos. A continuación 20 gastos comunes que no te permiten ahorrar:


1. Gastos hormiga diarios

Café o bebidas fuera de casa todos los días

Snacks y golosinas frecuentes

Agua embotellada en lugar de agua de casa

Pequeñas compras por impulso en tiendas o apps

PUEDES VER: Perú vs Venezuela en la final del Mundial de Desayunos: así puedes votar por el pan con chicharrón

2. Suscripciones innecesarias

Streaming que no usas (Netflix, Disney+, Spotify)

Apps móviles o juegos pagos que no aprovechas

Membresías de gimnasio que no visitas

PUEDES VER: Periodista Jaime Chincha murió a los 48 años

3. Alimentación y comida

Comer fuera todos los días en lugar de cocinar

Pedidos de comida a domicilio frecuentes

Compras de supermercado innecesarias por “ofertas”

 

4. Transporte y movilidad

Taxi o apps de transporte en exceso

Combustible extra por rutas ineficientes

Autos de lujo o leasing costoso

(Fuente: Freepik)

5. Moda y tecnología

Ropa y accesorios de moda por impulso

Gadgets y celulares nuevos cada año

Compras por tendencias que no necesitas

 

6. Deudas e intereses

Pagos mínimos de tarjetas de crédito

Préstamos personales con altas tasas

Financiamiento de compras innecesarias

 

7. Estilo de vida y ocio

Eventos sociales frecuentes que requieren gastar mucho (salidas, conciertos, viajes improvisados)

Si quieres ahorrar, identifica cuáles de estos gastos realizas regularmente y reduce al menos la mitad durante un mes. Verás cómo el ahorro comienza a crecer sin necesidad de sacrificios extremos.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Actualidad

Programación

  • 'Oh my Gachi' con Gachi Rivero

    7:00am - 10:00am

    ¡El morning show favorito de grandes y pequeños! Te alegra las mañanas y te acompaña de ‘Camino al Cole’ con sus ocurrencias únicas y propias de la megasuperarchimamacita de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Time' con Mafe

    1:00pm - 4:00pm

    Mafe tiene las calentitas, los chismecitos y lo que necesitas saber de tus artistas favoritos del Planeta, además de contarte lo último del mundo de la moda y obviamente con la mejor música en inglés de lunes a viernes de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios