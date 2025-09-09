Deja de gastar sin control: 20 gastos que bloquean tu ahorro

Conoce los gastos más comunes que no te dejan ahorrar. (Fuente: Freepik)

¿Quieres ahorrar, pero no lo consigues? ¡Identifica en qué gastas que no te permite ahorrar!

Los gastos que no te permiten ahorrar suelen ser aquellos que son innecesarios, impulsivos o altos en proporción a tus ingresos. A continuación 20 gastos comunes que no te permiten ahorrar:



1. Gastos hormiga diarios

Café o bebidas fuera de casa todos los días

Snacks y golosinas frecuentes

Agua embotellada en lugar de agua de casa

Pequeñas compras por impulso en tiendas o apps

2. Suscripciones innecesarias

Streaming que no usas (Netflix, Disney+, Spotify)

Apps móviles o juegos pagos que no aprovechas

Membresías de gimnasio que no visitas

PUEDES VER: Periodista Jaime Chincha murió a los 48 años

3. Alimentación y comida

Comer fuera todos los días en lugar de cocinar

Pedidos de comida a domicilio frecuentes

Compras de supermercado innecesarias por “ofertas”

4. Transporte y movilidad

Taxi o apps de transporte en exceso

Combustible extra por rutas ineficientes

Autos de lujo o leasing costoso

(Fuente: Freepik)

5. Moda y tecnología

Ropa y accesorios de moda por impulso

Gadgets y celulares nuevos cada año

Compras por tendencias que no necesitas

6. Deudas e intereses

Pagos mínimos de tarjetas de crédito

Préstamos personales con altas tasas

Financiamiento de compras innecesarias

7. Estilo de vida y ocio

Eventos sociales frecuentes que requieren gastar mucho (salidas, conciertos, viajes improvisados)

Si quieres ahorrar, identifica cuáles de estos gastos realizas regularmente y reduce al menos la mitad durante un mes. Verás cómo el ahorro comienza a crecer sin necesidad de sacrificios extremos.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!