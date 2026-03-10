Alfredo Bryce Echenique, reconocido escritor peruano, falleció a los 87 años

Bryce Echenique recibió numerosos premios y reconocimientos. Foto: Andina

Alfredo Bryce Echenique, autor de ‘Un mundo para Julius’, partió a la eternidad dejando un legado imborrable en la literatura peruana y latinoamericana.

El mundo de la literatura está de luto tras la partida de Alfredo Bryce Echenique, uno de los autores más importantes de la literatura contemporánea en español. La noticia se difundió hoy, y de inmediato varias personalidades del ámbito cultural expresaron su pesar.

El escritor y analista Álvaro Vargas Llosa compartió su tristeza a través de X, mostrando su reconocimiento a la trayectoria de Bryce Echenique: "Uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas. Su obra perdurará más allá de su partida".

Asimismo, La Casa de la Literatura Peruana también rindió homenaje al autor, recordando que su obra —que incluye novelas, cuentos, ensayos y memorias— marcó a varias generaciones de lectores y consolidó su legado como una de las voces más influyentes de la literatura peruana contemporánea.



(Foto: Andina Noticias)

La gran obra de Alfredo Bryce Echenique

Alfredo Bryce Echenique nació en la aristocrática sociedad limeña y estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Más tarde, se trasladó a Europa, donde estudió en la Universidad de la Sorbona en Francia y también se dedicó a la docencia, formando parte del mundo académico internacional.

Su obra literaria es amplia y reconocida a nivel mundial. Su primera novela, Un mundo para Julius (1970), se considera un clásico de la narrativa latinoamericana del siglo XX. Entre sus libros más destacados se encuentran 'La vida exagerada de Martín Romaña', 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz' y 'No me esperen en abril', títulos que consolidaron su legado literario.

A lo largo de su carrera, Bryce Echenique recibió numerosos premios y reconocimientos. Entre ellos, destaca el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2012, uno de los galardones más importantes en el mundo de habla hispana, que subraya su relevancia como uno de los escritores peruanos más influyentes de su generación.