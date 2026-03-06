Gobierno peruano dispone teletrabajo y educación virtual ante escasez de GNV

La premier anunció una serie de medidas frente a la escasez de combustible que está afectando a la población. Más detalles en la nota.
La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció nuevas medidas del Gobierno peruano frente a la escasez de combustibles que afecta principalmente al Gas Natural Vehicular (GNV) y al Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Gobierno anuncia el regreso de clases virtuales y teletrabajo
El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa, donde la jefa del gabinete explicó que estas acciones buscan reducir el consumo de combustible y energía mientras se normaliza el suministro de gas natural en el país. Según detalló, la prioridad del Ejecutivo es evitar un mayor impacto en el transporte y en las actividades diarias de la población.
Como parte de estas disposiciones, el Gobierno informó que los colegios, institutos y universidades de Lima y Callao deberán realizar clases virtuales durante una semana. La medida abarcará todos los niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas, con el objetivo de disminuir la movilidad y el uso de combustible en la capital.
Asimismo, se implementará el teletrabajo obligatorio para los trabajadores del sector público en Lima y Callao. De acuerdo con Miralles, esta decisión permitirá reducir el consumo energético mientras se restablece el suministro regular de gas natural que abastece a gran parte del país.
En paralelo, el Ejecutivo anunció que se entregarán vales del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) a determinadas familias. Este apoyo permitirá facilitar la compra de balones de gas doméstico de 10 kilos, buscando aliviar el impacto económico que genera la escasez de combustibles en los hogares.
Además, el Gobierno exhortó al sector privado a sumarse a estas medidas adoptando temporalmente el teletrabajo. La intención es que más empresas contribuyan a reducir el consumo de combustible y ayudar a mitigar los efectos de la actual crisis energética que atraviesa el país.
