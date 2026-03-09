Bono 120 soles ante escasez de gas natural: consulta si eres beneficiario del subsidio económico

Estado peruano confirmó la entrega de un vale de 120 soles a taxistas. (Foto: Andina)

Miles de ciudadanos serán beneficiados con el pago de 120 soles ante la escasez de gas natural. La medida busca reducir el impacto económico.

El Gobierno peruano aprobó una serie de medidas extraordinarias destinadas a apoyar a los hogares vulnerables y a los usuarios de gas natural vehicular (GNV) en medio de la emergencia declarada en el sector energético.

Las disposiciones fueron establecidas mediante un decreto de urgencia que busca mitigar el impacto económico generado por las recientes dificultades en el abastecimiento de combustible.

Estado confirma pago del Bono 120 soles

FISE otorgará un bono único de 120 soles a personas naturales o jurídicas que brindan el servicio de transporte público especial en la modalidad de taxi y que utilizan gas natural vehicular (GNV). La medida está orientada a aliviar los gastos operativos que enfrentan los conductores durante el periodo de emergencia energética.

(Foto: Andina)

El beneficio será entregado por cada vehículo autorizado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) o por las municipalidades provinciales correspondientes en las regiones de Lima, Callao e Ica. De esta manera, se busca garantizar que los taxistas formalizados puedan acceder a este apoyo económico.

De acuerdo con la norma, el objetivo de estas medidas es asegurar el acceso al GLP para los sectores más vulnerables y mitigar el impacto económico que enfrentan los taxistas que operan con GNV.