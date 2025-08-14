Alianza Lima venció a la U. Católica por Copa Sudamericana: ¿cuándo es la vuelta y cómo ver partido?

Alianza Lima tiene grandes chances de meterse a cuartos de Copa Sudamericana 2025. (Fuente: redes sociales)

Alianza Lima hizo respetar la casa al vencer en Matute a la U. Católica de Ecuador gracias al doblete de Alan Cantero.

Los ‘blanquiazules’ salieron con todo desde el primer minuto en La Victoria para conseguir un resultado que los acerque a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Si bien la visita no se metió atrás y también llevó peligro al arco de Lara, el elenco victoriano logró, tras intentar una y otra vez, abrir el marcador en el segundo tiempo.

Alan Cantero aprovechó un pase de cabeza de Hernán Barcos para meter un frentazo y poner el 1-0 en Matute. A los 87’ y con un Alianza Lima que quería más, nuevamente el argentino anotó.

Un error en defensa de la Universidad Católica dejó solo a Cantero contra el arquero para definir con categoría y desatar una vez más la euforia total en las cuatro tribunas del Alejandro Villanueva.

¿Qué resultados clasifican a Alianza Lima a cuartos de final de la Sudamericana 2025?

Con este resultado de 2-0 obtenido en Lima, los ‘victorianos’ irán a Quito con cierta tranquilidad y es que la Católica deberá ganar sí o sí por tres goles de diferencia para no quedarse eliminado.

En caso el conjunto ecuatoriano empate o logre imponerse por un tanto de diferencia, le habrá dicho adiós a la Copa Sudamericana 2025. Si anota dos dianas, habrá penales.

Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador: ¿cuándo será y cómo ver partido por la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana?

El duelo de vuelta entre Alianza Lima y U. Católica de Ecuador será el próximo miércoles 20 de agosto a las 7:30 pm en el Olímpico Atahualpa de Quito. La transmisión va vía ESPN.

