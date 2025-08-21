¿Alianza Lima clasificado a semifinales de la Copa Sudamericana? Esto es lo que se sabe

Alianza Lima viene haciendo historia este año en la Sudamericana. (Fuente: redes sociales)

Alianza Lima venció con mucha autoridad a la U. Católica de Ecuador en Quito y se ilusiona en grande en esta Copa Sudamericana.

Alianza Lima cerró de forma magistral su llave ante la Universidad Católica de Ecuador. Si bien el partido se jugó en el Atahualpa de Quito, parecía que los ‘blanquiazules’ eran locales.

El cuadro ecuatoriano abrió el marcador a los 18 minutos, pero cerca de acabar el primer tiempo, Eryc Castillo puso el 1-1 transitorio. Ya a los 81’, Kevin Quevedo se mandó con un golazo para que los dirigidos por Néstor Gorosito consiguen su primer triunfo histórico en la altura de Quito.

Con este resultado, Alianza Lima se metió a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, aunque existe una gran posibilidad de que acceda a semifinales.

¿Por qué Alianza Lima podría clasificarse a semifinales de Copa Sudamericana sin jugar?

En el partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile (el ganador juega con Alianza Lima), hubo desmanes y peleas entre ambas hinchadas dentro del estadio del local. Lamentablemente, el tema llegó a mayores y se viralizaron imágenes en donde hinchas del elenco chileno provocaron y fueron atacados posteriormente por los seguidores del ‘rojo’.

Debido a ello, Conmebol emitió un comunicado diciendo que el partido quedaba cancelado, por lo que no se jugará el tiempo que faltaba por jugar. Además, debido a los sucesos, el ente señaló que “actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria”.

¿Conmebol confirmó que Alianza Lima ya está en semifinales de Copa Sudamericana 2025?

Hasta el momento el máximo ente del fútbol sudamericano no se ha vuelto a pronunciarse, por lo que no hay un comunicado oficial confirmando la descalificación de Independiente y U. de Chile, llave de donde debía salir el rival de Alianza Lima en cuartos de final.

