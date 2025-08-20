Aprueban reconocer al perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la Nación

Su descubrimiento se debe a la arqueóloga y exministra de Cultura, Sonia Guillén. (Fuente: DIFUSIÓN)

Recientemente se tomó la decisión de declarar de interés nacional el reconocimiento de la raza canina perro pastor Chiribaya.

El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la ley que declara de interés nacional el reconocimiento del perro pastor Chiribaya, una raza canina precolombina que acompañó a los antiguos pobladores de Moquegua hace más de mil años.

Se aprobó reconocimiento del perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la Nación

La norma dispone su investigación, protección y puesta en valor, con participación del Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional de Moquegua y la Municipalidad Provincial de Ilo.

Los principales restos fueron hallados en El Algarrobal (Ilo), donde hoy funciona el Museo de Conservación. En 2006, la arqueóloga Sonia Guillén descubrió 42 ejemplares momificados en el sitio funerario de Chiribaya Baja, confirmando que eran usados para pastorear camélidos y recibían honores funerarios.

El perro pastor Chiribaya presenta características únicas, como sus “patas de liebre”, adaptadas para desplazarse en el desierto costero. El 28 de marzo de 2023, la Federación Canina Americana lo reconoció oficialmente como raza propia del Perú.

Actualmente, esta raza empieza a ganar reconocimiento en competencias caninas nacionales e internacionales, donde se destaca por su origen autóctono, su historia milenaria y su aporte a la identidad cultural del sur peruano.

