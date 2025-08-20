¿Habrá paro de transportistas este jueves? Esto es loque debes saber

Cerca de 20 mil vehículos entre buses y custers no circularán en Lima y Callao. (Fuente: redes sociales)

Desde hace días varios gremios anunciaron que irían a paro de transportistas. Conoce si habrá o no.

El paro de transportistas en Lima y Callao anunciado para este jueves 21 de agosto de 2025 mantiene en incertidumbre a miles de usuarios. La convocatoria, impulsada por diversos gremios del sector, busca exigir soluciones frente a la ola de inseguridad que afecta a conductores y pasajeros.

Transportistas convocaron a paro este jueves 21 de agosto

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, afirmó que la medida no contará con el respaldo de los operadores formales. “El 21 el transporte será normal y regular en Lima y Callao. Los transportistas formales saldrán a trabajar como todos los días, ese es el acuerdo”, declaró en conferencia de prensa.

Sin embargo, dirigentes gremiales contradicen la versión oficial. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), confirmó que la paralización se llevará a cabo, tal como ocurrió en las movilizaciones del 26 de septiembre de 2024 y el 10 de abril de 2025.

(Fuente: Andina)

Paro de transportistas: alcances de la protesta y puntos de concentración

Según Valeriano, cerca de 20 mil vehículos entre buses y custers (equivalentes al 90% del parque formal de Lima y Callao), no circularán durante toda la jornada. “Hasta el momento, son 400 empresas las que se suman al paro, pero como en ocasiones anteriores, podrían unirse más en los días previos”, indicó.

La movilización comenzará a las 7:00 a.m. en la Plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima, y continuará hacia el Congreso de la República, donde los transportistas demandarán medidas efectivas de seguridad frente al crimen organizado que afecta al sector.

