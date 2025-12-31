Año Nuevo 2026: las mejores cábalas para atraer suerte, amor y dinero

Comer uvas a las 12 es una de las cábalas para recibir el año. Foto: Facebook

Solo faltan horas para la llegada del 2026 y muchos realizan cábalas. Te detallamos cuáles son los rituales para tener un mejor año.

Se acerca el fin de año y con él la expectativa de recibir un 2026 lleno de nuevas oportunidades y buenos deseos. Por ello, en diferentes partes del mundo, cada familia y cultura realiza sus propias cábalas y tradiciones, buscando atraer prosperidad, salud y amor para el año que inicia.

Aunque el origen de estos rituales suele ser incierto y muchas veces desconocido, se han transmitido de generación en generación, consolidándose como parte importante de nuestra cultura popular y de las celebraciones de fin de año.

Caminar con maleta

Si tu deseo para el 2026 es viajar y conocer nuevos lugares, una tradición sugiere dar un paseo por tu calle o alrededor de la manzana cargando una maleta o bolso. Este gesto simboliza la llegada de un año lleno de aventuras y viajes emocionantes.

Doce uvas

Una costumbre muy popular consiste en comer 12 uvas justo cuando el reloj marca la medianoche, representando cada una un mes del año. Al comer cada uva, se hace un deseo en silencio para cada mes que comienza, concentrando tus intenciones para el próximo año.

Lentejas para la prosperidad

Para atraer buena fortuna y dinero, algunas personas comen una cucharada de lentejas cocidas a la medianoche. Si prefieres, también se pueden lanzar las lentejas crudas sobre el hombro, cumpliendo la misma función simbólica de atraer prosperidad.

Ropa interior de colores

La elección del color de la ropa interior en Año Nuevo tiene un significado especial. Usar amarillo atrae abundancia económica, rojo despierta amor y pasión, blanco simboliza paz y pureza, y verde promueve salud y bienestar para el nuevo año.

Escribir una carta

Esta costumbre propone anotar en un papel todo lo que se quiere soltar y cerrar, como momentos difíciles, pensamientos negativos o etapas que ya cumplieron su ciclo. Se recomienda ser claro y detallado al escribir, ya que eso ayuda a liberar mejor esas cargas. Luego, el papel se quema hasta quedar reducido a cenizas.

Guardar dinero en los bolsillos

Llevar dinero en los bolsillos cuando llega el Año Nuevo representa el deseo de atraer prosperidad y seguridad económica. Hay quienes también colocan billetes o monedas debajo del plato durante la cena o incluso dentro de los zapatos como parte del ritual. Más allá del acto simbólico, esta cábala busca comenzar el año con una actitud positiva enfocada en la abundancia y el bienestar financiero.