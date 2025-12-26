¿Este viernes 2 de enero será feriado o día no laborable? Esto dice El Peruano

Faltan pocos días para Año Nuevo y muchos están interesados en saber si el 26 de diciembre será feriado o día no laborable. Te lo contamos.
El arranque de 2026 llegará con una medida que amplía los días de descanso habituales tras las celebraciones de Año Nuevo. Ante ello, numerosas personas se preguntan si este ajuste permitirá contar con un fin de semana largo o aprovechar el tiempo libre para organizar viajes y otras actividades.
El viernes 2 de enero sería no laborable
La explicación se encuentra en el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, emitido por el Ejecutivo, que declara el viernes 2 de enero como día no laborable para los trabajadores del sector público, añadiendo así un día más al descanso regular. Esto permitirá que los servidores del Estado no asistan a sus labores ese día, aunque posteriormente deberán compensar las horas no trabajadas. En el sector privado, la adopción de esta medida dependerá de la decisión de cada empleador.
De acuerdo con la legislación peruana, los trabajadores perciben su remuneración completa aun cuando no presten servicios durante un feriado o día no laborable. En el caso del sector público, este descanso adicional no genera descuentos en el sueldo mensual, pero sí implica la obligación de recuperar las horas dentro del plazo establecido por la norma, que es de hasta dos semanas posteriores.
(Foto: Andina)
Feriados del año 2026
Ya se conoce la lista oficial de los feriados que tendremos en Perú el próximo año 2026:
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
