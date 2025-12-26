¿Este viernes 2 de enero será feriado o día no laborable? Esto dice El Peruano

Se acerca el día para celebrar el Año Nuevo 2026. Foto: Andina Noticias

Faltan pocos días para Año Nuevo y muchos están interesados en saber si el 26 de diciembre será feriado o día no laborable. Te lo contamos.

El arranque de 2026 llegará con una medida que amplía los días de descanso habituales tras las celebraciones de Año Nuevo. Ante ello, numerosas personas se preguntan si este ajuste permitirá contar con un fin de semana largo o aprovechar el tiempo libre para organizar viajes y otras actividades.

El viernes 2 de enero sería no laborable

La explicación se encuentra en el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, emitido por el Ejecutivo, que declara el viernes 2 de enero como día no laborable para los trabajadores del sector público, añadiendo así un día más al descanso regular. Esto permitirá que los servidores del Estado no asistan a sus labores ese día, aunque posteriormente deberán compensar las horas no trabajadas. En el sector privado, la adopción de esta medida dependerá de la decisión de cada empleador.

De acuerdo con la legislación peruana, los trabajadores perciben su remuneración completa aun cuando no presten servicios durante un feriado o día no laborable. En el caso del sector público, este descanso adicional no genera descuentos en el sueldo mensual, pero sí implica la obligación de recuperar las horas dentro del plazo establecido por la norma, que es de hasta dos semanas posteriores.



(Foto: Andina)

Feriados del año 2026

Ya se conoce la lista oficial de los feriados que tendremos en Perú el próximo año 2026:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad