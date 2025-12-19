Feriados 2026 en el Perú: conoce el calendario completo de días de descanso obligatorio

El feriado es un descanso fijado por ley. Foto: Andina Noticias

En 2026 tendremos varios días festivos. Aquí te mostramos el calendario completo de feriados.

El 2026 ya se asoma en el calendario y llega con una buena noticia para los trabajadores en el Perú: habrá 16 días feriados tanto para el sector público como privado. Una información importante para ir armando planes, escapadas, reuniones en familia o simplemente marcar en rojo esos días perfectos para desconectarse de la rutina.

Estos feriados no son al azar, ya que están establecidos por ley y figuran en el Decreto Legislativo N.° 713. Gracias a esta norma, los trabajadores pueden disfrutar de estos descansos sin preocuparse por descuentos en su sueldo, convirtiéndolos en una excelente oportunidad para recargar energías y aprovechar al máximo el año.

Lista oficial de feriados 2026 en Perú

El Ejecutivo ya dio a conocer el calendario de feriados que traerán un respiro a la agenda diaria durante el 2026. Estas fechas especiales recuerdan momentos históricos, celebraciones religiosas y eventos patrióticos, y serán de cumplimiento obligatorio tanto para los trabajadores del sector público como del privado en todo el territorio nacional.

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.



(Foto: Andina)

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

Aunque suelen confundirse, feriado y día no laborable no significan lo mismo. El feriado es un descanso fijado por ley y se aplica tanto al sector público como al privado, garantizando el pago del día o una compensación correspondiente. Por su parte, el día no laborable suele ser dispuesto de forma excepcional por el Ejecutivo y está orientado principalmente a las entidades del Estado.

En el ámbito privado, otorgar días no laborables queda a criterio de cada empresa. Si el empleador decide concederlos, deberá definir la forma de recuperar las horas no trabajadas, ya sea con jornadas adicionales, labores en días sábado o ajustes dentro del periodo vacacional. Para el 2026, todavía no se ha anunciado el listado oficial de estos días, aunque normalmente se da a conocer durante los primeros meses del año.