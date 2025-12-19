Feriados 2026 en el Perú: conoce el calendario completo de días de descanso obligatorio

En 2026 tendremos varios días festivos. Aquí te mostramos el calendario completo de feriados.
El 2026 ya se asoma en el calendario y llega con una buena noticia para los trabajadores en el Perú: habrá 16 días feriados tanto para el sector público como privado. Una información importante para ir armando planes, escapadas, reuniones en familia o simplemente marcar en rojo esos días perfectos para desconectarse de la rutina.
Estos feriados no son al azar, ya que están establecidos por ley y figuran en el Decreto Legislativo N.° 713. Gracias a esta norma, los trabajadores pueden disfrutar de estos descansos sin preocuparse por descuentos en su sueldo, convirtiéndolos en una excelente oportunidad para recargar energías y aprovechar al máximo el año.
PUEDES VER: ¿Será feriado o día no laborable el viernes 26 de diciembre? Esto dice El Peruano
Lista oficial de feriados 2026 en Perú
El Ejecutivo ya dio a conocer el calendario de feriados que traerán un respiro a la agenda diaria durante el 2026. Estas fechas especiales recuerdan momentos históricos, celebraciones religiosas y eventos patrióticos, y serán de cumplimiento obligatorio tanto para los trabajadores del sector público como del privado en todo el territorio nacional.
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
(Foto: Andina)
PUEDES VER: ¿Habrá feriado largo por Navidad 2025? Te lo decimos
¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?
Aunque suelen confundirse, feriado y día no laborable no significan lo mismo. El feriado es un descanso fijado por ley y se aplica tanto al sector público como al privado, garantizando el pago del día o una compensación correspondiente. Por su parte, el día no laborable suele ser dispuesto de forma excepcional por el Ejecutivo y está orientado principalmente a las entidades del Estado.
En el ámbito privado, otorgar días no laborables queda a criterio de cada empresa. Si el empleador decide concederlos, deberá definir la forma de recuperar las horas no trabajadas, ya sea con jornadas adicionales, labores en días sábado o ajustes dentro del periodo vacacional. Para el 2026, todavía no se ha anunciado el listado oficial de estos días, aunque normalmente se da a conocer durante los primeros meses del año.
¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!