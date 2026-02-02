¡Arrancó 'Modo Fútbol'!: horario y dónde seguir el podcast futbolero que activa tus mañanas

‘Modo Fútbol’ forma parte del nuevo canal de streaming en YouTube, ‘Linkeados’. Foto: CRP

El nuevo podcast ‘Modo Fútbol’ llegó para encender tus mañanas con análisis, primicias y toda la pasión del fútbol peruano e internacional, de lunes a viernes desde temprano.

¡Arrancó con todo! ‘Modo Fútbol’ ya está en el streaming y llegó para convertirse en el compañero ideal de tus mañanas. Este nuevo podcast futbolero se estrenó con la misión de llevarte la información más fresca del fútbol peruano e internacional, con análisis, primicias y debates servidos como pan caliente, justo a la hora del desayuno.

El programa está conducido por Gustavo Peralta, Paul Pérez, José Varela y Jorge Aguayo, un panel que mezcla experiencia, análisis y pasión por la pelota. Desde el primer episodio, el equipo dejó claro que el objetivo es hablar de fútbol sin rodeos, con data exclusiva y el tono cercano que todo hincha disfruta.

‘Modo Futbol’ estrenó su primer programa

El estreno oficial se realizó este lunes 2 de febrero, con un análisis completo de la primera jornada de la temporada 2026 de la Liga 1. Se comentaron los triunfos de Universitario ante ADT en el Estadio Monumental y de Alianza Lima como visitante frente a Sport Huancayo, además del empate de Sporting Cristal ante Garcilaso en la altura de Cusco.

Uno de los temas que también encendió la conversación fue la millonaria tasación que Alianza Lima le habría puesto a Alan Cantero, generando debate entre hinchas y analistas sobre el valor del jugador y el mercado actual del fútbol peruano.

¿Cuándo y dónde ver ‘Modo Futbol’?

‘Modo Fútbol’ forma parte del nuevo canal de streaming en YouTube, ‘Linkeados’, y se transmite de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 9:00 a. m. Si quieres empezar el día bien informado, con buen análisis y mucha pasión futbolera, este podcast ya tiene un lugar fijo en tu rutina matutina.



