Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa 2026: Link oficial de la ONPE

La ONPE habilitó una página web para que los ciudadanos realicen sus consultas sobre las Elecciones 2026. (Foto: Andina/ ONPE)

Revisa totalmente gratis si eres miembro de mesa y cuál es tu lugar de votación para las Elecciones 2026.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo de los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. Fueron elegidos aproximadamente 834,660 ciudadanos y, para conocer si eres uno de ellos, solo tienes que realizar la siguiente consulta totalmente gratis.

Revisa si eres miembro de mesa - LINK OFICIAL

Los resultados de los miembros de mesa para las Elecciones 2026 ya están disponibles en las plataforma de la ONPE. La consulta es totalmente gratis, solo necesitas contar con Internet y tener a la mano el DNI.

Ingresa a este LINK - Consulta de miembros de mesa

Digita tu número de DNI

Clic en 'Consultar'

Finalmente, podrás conocer si eres miembro de mesa o suplente

(FOTO: ONPE)

LINK para ver dónde me toca votar

La ONP habilitará una página web para que los ciudadanos puedan conocer su local de votación de las Elecciones 2026. Segun, información brindada por la entidad, en los próximos días se habilitará la página.

LINK para saber dónde te toca votar: consultaelectoral.onpe.gob.pe

Se debe tener en cuenta que, los ciudadanos que hayan modificado su lugar de votación, están recibiendo correos de la ONP indicando cuál se sus tres opciones fue seleccionada.

Beneficios de ser miembro de mesa

La Oficina Nacioanl de Procesos Electorales (ONPE) anunció que los miembros de mesa recibirán una compensación economica de 3% de una UIT, esto corresponde a 165 soles. Adermás, acceden a un día de descanso remunerado en el trabajo.