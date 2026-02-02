Calendario de febrero 2026: feriados y días libres en Perú

Las personas suelen aprovechar satisfactoriamente los feriados en época de verano. (Foto: Andina)

A continuación, conoce cuáles son los días de descanso que tendrá el segundo mes del año.

Desde hace tres años, el Congreso de la República viene impulsando cambios para aumentar los feriados no laborables, con el objetivo de que más peruanos puedan acceder a días de descanso remunerados, tanto en el sector público como en el privado. Gracias a las modificaciones realizadas en el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713, el calendario nacional ahora cuenta con 16 feriados, entre ellos 4 nuevas fechas que se sumaron recientemente.

¿Hay feriados en el mes de febrero?

No obstante, en el año 2026 el mes de febrero no tendrá feriados con pago. Aun así, esta situación no debería generar desánimo, ya que los siguientes días de descanso llegarán pronto. En abril, los ciudadanos podrán disfrutar del jueves 02 y viernes 03, fechas que coinciden con la celebración de Semana Santa. Por ello, febrero se presenta como una buena oportunidad para organizar planes y recargar energías antes de los próximos feriados.

El 14 de febrero es una fecha reconocida a nivel internacional por celebrarse el Día de San Valentín, dedicado al amor y la amistad. Sin embargo, según el calendario oficial peruano, esta fecha no ha sido considerada como feriado ni como día no laborable, por lo que las actividades se desarrollarán con normalidad.



¿Por qué son diferentes el día feriado y día no laborable?

Un feriado es un día establecido oficialmente en el que no se realizan actividades laborales ni académicas, tanto en el sector público como en el privado. Durante estas fechas, los trabajadores descansan y los estudiantes no asisten a clases, ya que se trata de una celebración reconocida a nivel nacional.

Por otro lado, un día no laborable es una disposición excepcional que suele aplicarse principalmente a las entidades del Estado. En el ámbito privado, la decisión de otorgarlo o no depende de cada empresa, que puede acordar su recuperación en una fecha posterior.