Se dieron a conocer los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2025

Este jueves se dio a conocer la lista completa de futbolistas que lucharán por quedarse con el Balón de Oro 2025.

Desde la salida de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de la élite del fútbol europeo, la lucha por el Balón de Oro se ha vuelto más abierta y competitiva. Durante más de una década, ambos dominaron el galardón que entrega la revista 'France Football', dejando poco margen a otros futbolistas para disputarlo. Sin embargo, en este 2025, la conversación vuelve a estar más equilibrada, con nuevos protagonistas que buscan ser reconocidos como el mejor jugador del mundo.

Cuatro nombres destacan como principales candidatos: Lamine Yamal (FC Barcelona), Ousmane Dembélé (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Raphinha (FC Barcelona). Cada uno llega con méritos deportivos que los colocan en la primera línea de la discusión.

Lamine Yamal: juventud y números impresionantes

Con apenas 18 años, Lamine Yamal ha tenido una temporada histórica con el FC Barcelona. Ganó la Supercopa de España, la Copa del Rey y LaLiga, además de alcanzar las semifinales de la Champions League. En el plano individual, registró 18 goles y 25 asistencias, destacando por su desequilibrio, velocidad y capacidad para cambiar el ritmo de los partidos.

Ousmane Dembélé: temporada perfecta en Francia

El extremo francés Ousmane Dembélé vivió su mejor año como profesional. Con el PSG conquistó todos los títulos disputados, excepto el Mundial de Clubes, donde cayó en la final ante el Chelsea. Su regularidad y explosión ofensiva lo convierten en un serio aspirante al premio.

Raphinha: goles, asistencias y regularidad

Rapinha también lucha por el Balón de Oro 2025

El brasileño Raphinha fue otra de las figuras determinantes del Barcelona. Aunque no logró la Champions League, sumó los mismos títulos nacionales que Yamal y fue decisivo en partidos clave. Sus números impresionan: 34 goles y 25 asistencias en la temporada 2024-25.

Kylian Mbappé: dominio goleador en España

En su primera temporada con el Real Madrid, Kylian Mbappé no consiguió títulos colectivos, pero brilló en el apartado individual. Fue máximo goleador de LaLiga con 31 tantos, lo que le valió el Pichichi y la Bota de Oro europea.

¿Cuándo será la entrega del Balón de Oro 2025?

El ganador del Balón de Oro, organizado por la revista 'France Football', se entregará en la gala del Teatro Chatelet, en París, el próximo 22 de septiembre

Balón de Oro 2025: lista completa de candidatos

Los 30 nominados al Balón de Oro masculino.

Ousmane Dembélé (FC Barcelona)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Désiré Doué (PSG)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Manchester City)

Viktor Gyökeres (Sporting de Lisboa)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli - PSG)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Scott McTominay (Napoli)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Joao Neves (PSG)

Pedri (FC Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Raphinha (FC Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (PSG)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Vitinha (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Los nominados a mejor entrenador del mundo:

Antonio Conte (Napoli)

Luis Enrique (PSG)

Hansi Flick (FC Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Arne Slot (Liverpool)

Los nominados a mejor club del mundo:

FC Barcelona (España)

Botafogo FR (Brasil)

Chelsea FC (Inglaterra)

Liverpool FC (Inglaterra)

Paris Saint-Germain (Francia)

