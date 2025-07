Feriados en agosto 2025: conoce cuántos días libres habrá durante este mes

También te recordamos los feriados de los próximos meses. Foto: Andina Noticias

A continuación, conoce cuáles son los días de descanso que tendrá el octavo mes del año, agosto.

Cada vez más peruanos están aprendiendo a valorar sus tiempos de descanso. Ya sea para salir de viaje, tomar un respiro en casa o simplemente organizar mejor sus actividades, los feriados se han convertido en una oportunidad muy esperada. En el 2025, esta tendencia continuará creciendo, especialmente entre quienes desean disfrutar más momentos con sus seres queridos.

Los feriados son días libres establecidos por ley, en los que no se trabaja. Estas fechas suelen conmemorar eventos importantes como fiestas nacionales, celebraciones religiosas o hitos históricos del Perú. Durante esos días, muchas instituciones como colegios y oficinas cierran, permitiendo que las personas puedan relajarse, compartir o disfrutar del tiempo en familia.

¿Cuáles son los feriados de agosto 2025?

Tras disfrutar del descanso por Fiestas Patrias, muchas personas en Perú se preguntan si agosto también traerá más días libres. La respuesta es afirmativa. Este mes cuenta con feriados oficiales que permiten a trabajadores y estudiantes tomar un respiro en medio de sus actividades.

Según el Decreto Legislativo N.º 713, agosto tiene dos feriados nacionales: el miércoles 6, por la Batalla de Junín, y el miércoles 30, por la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de América y de Filipinas. Ambos días aplican tanto para el sector público como para el privado.



(Foto: Andina Noticias)

¿Qué pasa si trabajas en los feriados de agosto?

Si te toca trabajar durante un feriado, ya sea desde casa o de forma presencial, la ley establece dos opciones. La primera es que tu empleador te compense con otro día libre a cambio, en cuyo caso no se genera un pago extra. Pero si no hay compensación, tienes derecho a recibir tres pagos: uno por el feriado como si no hubieras trabajado, otro por el trabajo realizado y un adicional del 100 % como sobretasa legal.

Calendario de próximos feriados y días no laborables 2025

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Miércoles 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Domingo 8 de octubre: Combate de Angamos

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable (sector público).