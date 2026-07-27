Biología: la carrera para investigar la vida y responder a los desafíos del planeta. (Foto: Difusión)

Si te gusta observar, hacer preguntas y buscar respuestas con evidencia, esta carrera puede ser para ti.

Vivimos rodeados de preguntas que la ciencia puede ayudar a responder: cómo enfrentar el cambio climático, proteger la biodiversidad o entender enfermedades que aún no tienen cura. La Biología está justo ahí: es la carrera que te prepara para investigar la vida en todas sus escalas, desde una célula hasta un ecosistema.

Si te gusta observar, hacer preguntas y buscar respuestas con evidencia, esta carrera puede ser para ti. No se trata solo de memorizar nombres de especies: aprenderás a investigar soluciones reales para desafíos relacionados con la salud, el ambiente, la biodiversidad y la sostenibilidad.

En Cayetano, conectarás con la Biología desde el primer ciclo, con cursos como Biología I y Química I, y una malla que avanza hacia genética, ecología, biología molecular, inmunología y bioinformática. Además, llevarás cursos de Investigación Científica y desarrollarás un Trabajo de Investigación, porque aquí aprendes Biología haciendo ciencia, no solo leyendo sobre ella.

El respaldo también suma: Cayetano es la universidad N.° 1 del Perú, según el ranking Times Higher Education 2026 en Life Sciences; cuenta con acreditación internacional IAC-CINDA y más de 200 convenios que pueden acercarte a experiencias académicas en Europa, Norteamérica, Latinoamérica o Asia.

Al egresar, podrás desarrollarte en investigación, conservación, salud, biotecnología, gestión ambiental o políticas públicas, en entidades como el Sernanp, el Imarpe o el Senasa, y en organizaciones internacionales como WWF o la FAO. Si te imaginas investigando soluciones para el futuro del planeta, conoce más sobre Biología en Cayetano aquí: https://tr.ee/cVDy5K.

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