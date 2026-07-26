Elecciones Regionales y Municipales 2026: revisa el link oficial de la ONPE para saber si eres miembro de mesa

Las elecciones serán el próximo 4 de octubre. Foto: Andina

Revisa totalmente gratis si eres miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Conoce cómo puedes hacerlo.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo el viernes 24 de julio el sorteo público para elegir a los miembros de mesa que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre. En esta jornada fueron seleccionados 817 mil ciudadanos en todo el país, quienes tendrán la responsabilidad de instalar las mesas de votación, atender el proceso electoral y realizar el conteo de votos.

La ONPE también publicó la lista oficial de miembros de mesa correspondientes a las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Esta información puede consultarse tanto en el portal institucional del organismo como en distintos puntos de alta afluencia de personas, con el fin de facilitar el acceso a los ciudadanos y a los representantes de las organizaciones políticas.

Revisa si eres miembro de mesa

Para verificar si una persona fue elegida como miembro de mesa, solo debe ingresar al enlace oficial de la ONPE y registrar el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI). El sistema mostrará los nombres de los tres miembros titulares (presidente, secretario y tercer miembro), así como de los seis miembros suplentes asignados a cada mesa de votación.



(Foto: Andina)

Además de conocer si fue seleccionado, el ciudadano podrá consultar otros datos importantes para la jornada electoral, como el local de votación, el número de mesa y la información necesaria para cumplir con esta responsabilidad durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Link: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

¿Qué se elegirá en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los peruanos acudirán a las urnas para elegir 13 148 autoridades que asumirán funciones en gobiernos regionales y municipios de todo el país. En esta jornada electoral se escogerán 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1696 alcaldes distritales, 1724 regidores provinciales y 9118 regidores distritales, quienes estarán a cargo de la gestión de sus respectivas jurisdicciones durante el próximo periodo.