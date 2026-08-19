Cada día 220 peruanos son diagnosticados con cáncer

Liga Contra el Cáncer trabaja incansablemente en la prevención. Foto: Difusión

La Liga Contra el Cáncer lanza la Colecta 2026. Las donaciones podrán realizarse de manera rápida y segura a través de Yape, Plin y ligacancer.org.pe .

Millones de peruanos sobreviven sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o transporte. En muchas de estas comunidades también está presente el cáncer, una enfermedad que continúa cobrando vidas debido a la falta de prevención y al diagnóstico tardío. Para ayudar a cambiar esta realidad, la Liga Contra el Cáncer presentó la Colecta 2026, una campaña solidaria que permitirá llevar despistajes gratuitos a más zonas vulnerables del país.

Preocupante realidad

En nuestro país, el cáncer es la principal causa de muerte. Cada día se detectan, en promedio, 220 nuevos casos, lo que representa alrededor de 80 mil diagnósticos al año. Sin embargo, más del 70% de estos casos se identifican en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de tratamiento exitoso disminuyen considerablemente.



Esta situación afecta especialmente a las familias de menores recursos, donde la falta de acceso a servicios preventivos retrasa el diagnóstico y reduce las oportunidades de salvar vidas.



Dona de manera sencilla y segura

Yape o Plin: 955 916 736

www.ligacancer.org.pe



Cada aporte permitirá que los consultorios móviles de la Liga Contra el Cáncer lleguen a más comunidades donde el acceso a la salud preventiva es limitado. La Colecta 2026 tendrá como días centrales el 20 y 21 de agosto, con puntos de recaudación en distintos distritos de Lima. Además, cientos de voluntarios recorrerán las calles, con sus características alcancías, para invitar a los ciudadanos a sumarse a esta causa.



Este año, la campaña cuenta con el respaldo de empresas solidarias como SKY Airline, Aceros Arequipa, Ferreryos, Rimac, Fridays y Prosegur, así como con un grupo de Embajadores comprometidos con la prevención del cáncer, entre ellos Fernando Armas, Cint G, Celine Aguirre, Pashi Pashi, Álex Lozada (TikToker Sr. Candy), Kate Candela, Pablo Villanueva, Cinthia Garreta, Víctor Hugo Dávila, Bruno Cavassa, Fiorella León, Pamela López, Toño Rodríguez, Fátima Chávez entre otros.



(Foto: Difusión)



El cáncer nos toca a todos

Esta enfermedad no distingue edad, condición económica ni lugar de residencia. Cada detección retrasada no solo reduce las probabilidades de recuperación, sino que también genera un fuerte impacto económico y emocional en las familias, obligándolas a destinar gran parte de sus ingresos a tratamientos médicos.



Gracias a la solidaridad de los peruanos, la Liga Contra el Cáncer podrá seguir fortaleciendo su labor de prevención y detección temprana. Actualmente, la institución cuenta con cinco consultorios móviles que recorren Lima y diversas regiones llevando atención gratuita a quienes más lo necesitan. Asimismo, dispone de dos centros detectores ubicados en av. Brasil 2746, Pueblo Libre, y av. Nicolás de Piérola 727, Cercado de Lima, donde la población puede acceder a atención especializada con reconocidos oncólogos y equipos de última generación, a precios accesibles.



Cada donación representa una oportunidad para acercar la prevención a quienes hoy no tienen acceso a servicios de salud y seguir salvando vidas.



Sobre la Liga Contra el Cáncer

Desde 1950, la Liga Contra el Cáncer trabaja incansablemente en la prevención, detección temprana y programas sociales en todo el Perú. Es la institución pionera y única en llevar despistajes gratuitos a las personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con acceso a servicios de salud preventivos. Con un modelo integral de autogestión, la Liga Contra el Cáncer no depende de ninguna entidad estatal, privada o extranjera; por lo que subvencionan todos sus servicios gracias a los donativos.