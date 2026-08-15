Aruba festejó el Día del Niño con una jornada especial bajo el concepto “Un boleto a la Isla Feliz”

En el marco del Día del Niño, la Autoridad de Turismo de Aruba presentó esta publicación infantil durante una mañana de cuenta cuentos, acercando a niños y familias a los paisajes, la naturaleza y la cultura de la isla a través de una historia interactiva.
Para los niños, descubrir un nuevo lugar puede comenzar mucho antes de tomar un avión: puede empezar con una historia. En el marco del Día del Niño, la Autoridad de Turismo de Aruba presentó “Un boleto a la Isla Feliz”, un libro infantil que invita a descubrir Aruba de una manera lúdica y entretenida.
La presentación se realizó en La Inés, una cafetería pensada para disfrutar en familia, donde los niños participaron de un cuentacuentos inspirado en la historia del libro. A través de la narración, la imaginación y la interacción, los pequeños emprendieron un viaje por los paisajes, la naturaleza, la cultura y las tradiciones de la llamada Isla Feliz.
Como parte de esta experiencia, cada niño recibió un Bonbi tejido, pensado como un muñeco de apego y pequeño compañero de aventuras. El detalle buscó que los pequeños pudieran llevarse consigo un recuerdo de la actividad y que, cada vez que lo tengan cerca, este personaje los transporte nuevamente a la Isla Feliz y a la historia que conocieron durante el encuentro.
Sobre el cuento
A lo largo de sus páginas, “Un boleto a la Isla Feliz”, creado en Argentina por la autora Sole Aguado y el ilustrador Gustavo Fresco, permite descubrir elementos característicos de Aruba, como su flora y fauna, gastronomía, música, arquitectura y algunos de sus principales atractivos turísticos. Ambos compartieron el proceso creativo para dar vida a esta historia.
La propuesta también fue más allá de la lectura. El libro incorpora actividades y códigos QR que permiten ampliar el contenido y acceder a videos relacionados con distintas experiencias en Aruba, como el Parque Nacional Arikok, la Granja de Mariposas y sesiones de yoga frente al mar, convirtiendo cada página en una invitación a explorar el destino de una manera interactiva.
Con esta iniciativa, Aruba busca acercar el destino a las familias desde una perspectiva diferente, utilizando la literatura y la imaginación como herramientas para despertar desde temprana edad la curiosidad por conocer nuevos lugares, culturas y experiencias.
“Un boleto a la Isla Feliz” se presentó así como una invitación a viajar sin salir de casa: una historia que permitió a los niños descubrir Aruba, imaginar sus paisajes y comenzar, desde las páginas de un libro, su propio viaje hacia la Isla Feliz.
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