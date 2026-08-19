Ingeniería de Software: la carrera para crear las soluciones digitales del mañana. (Foto: ESAN)

En ESAN University recibirás una formación que combina programación, inteligencia artificial generativa, y más.

Las aplicaciones, plataformas y herramientas de inteligencia artificial que usamos a diario son posibles gracias al trabajo de profesionales capaces de diseñar y desarrollar tecnología. Si te apasiona la innovación, Ingeniería de Software es una carrera que te permitirá convertir ideas en soluciones con impacto.

En ESAN University recibirás una formación que combina programación, inteligencia artificial generativa, cloud computing, ciberseguridad, desarrollo de APIs, sistemas distribuidos y otras tecnologías que hoy impulsan la transformación digital. Además, podrás orientar tu perfil hacia especialidades como AI Software Engineer, Software Architecture, DevOps o Negocios de Software.

Lo mejor es que podrás trabajar en proyectos desde los primeros ciclos, poniendo en práctica lo que aprendes mientras desarrollas aplicaciones, automatizas procesos y resuelves desafíos similares a los que enfrentan las empresas tecnológicas.

Además de aprender a programar, desarrollarás habilidades para liderar equipos, crear productos digitales y participar en experiencias vinculadas a laboratorios, automatización, robótica y emprendimiento, preparándote para una industria que no deja de evolucionar. Conoce más sobre la carrera de Ingeniería de Software en este enlace.