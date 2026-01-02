Calendario de enero 2026: feriados y días libres en Perú

Las personas suelen aprovechar satisfactoriamente los feriados en época de verano. (Foto: Andina)

El año 2026 comenzó con fuerza. Conoce si hay feriados y días no laborables en el primer mes.

Enero da inicio al año y suele llegar con nuevas expectativas y ganas de descanso. En el Perú, este mes ha contado con una sola fecha importante que permitió a muchas personas organizar su tiempo, ya sea para salir de viaje, compartir con la familia o tomarse un momento de relax.

El único feriado nacional de enero fue el 1 de enero, correspondiente a la celebración de Año Nuevo. Este día fue considerado no laborable tanto para trabajadores del sector público como del privado, lo que facilitó reuniones familiares, actividades recreativas y viajes a distintos destinos turísticos del país.

¿Cuántos feriados más hay en enero 2026?

Fuera del feriado por Año Nuevo, el calendario oficial no contempla otros feriados nacionales para enero de 2026. Generalmente, los días no laborables que decreta el Gobierno tienen como objetivo impulsar el turismo interno y dinamizar la economía en determinadas fechas.

Hasta ahora, no se ha informado sobre la creación de nuevos días libres durante este mes. En caso de que se apruebe alguna jornada adicional, esta será anunciada oportunamente por las autoridades a través de los canales oficiales.





¿Por qué son diferentes el día feriado y día no laborable?

Un feriado es un día establecido oficialmente en el que no se realizan actividades laborales ni académicas, tanto en el sector público como en el privado. Durante estas fechas, los trabajadores descansan y los estudiantes no asisten a clases, ya que se trata de una celebración reconocida a nivel nacional.

Por otro lado, un día no laborable es una disposición excepcional que suele aplicarse principalmente a las entidades del Estado. En el ámbito privado, la decisión de otorgarlo o no depende de cada empresa, que puede acordar su recuperación en una fecha posterior.