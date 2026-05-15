Domina la tecnología: Estudia Ciencia de Datos en ESAN University

Prepárate para ser el profesional que todas las empresas buscan. (Foto: ESAN)

No solo aprenderás a programar, sino a ser un estratega capaz de liderar el mercado tecnológico.

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Tu futuro en la Inteligencia Artificial y los Negocios

Descubre cómo diseñar soluciones innovadoras que las organizaciones de hoy exigen. No solo aprenderás a programar, sino a ser un estratega capaz de liderar el mercado tecnológico.

Beneficios de potenciar tu talento en ESAN University

Visión global sin límites: Accede a más de 130 convenios internacionales para estudiar en el extranjero y obtener un doble grado.

Empleabilidad asegurada: Destaca con el respaldo de una universidad líder y conéctate con una red de más de 3,000 empresas top.

Innovación constante: Domina las herramientas más avanzadas en laboratorios de última generación.

(Foto: ESAN)

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