¿Cómo comunicarnos con nuestra familia después de un sismo?

Porque estar comunicados también es prevenir. Foto: CRP

Conoce cómo comunicarte con tu familia después de un sismo, qué recomienda INDECI y cómo usar el servicio 119 ante una emergencia.

Después de un sismo, una de las primeras cosas que queremos saber es:

“¿Mi familia está bien?”

Pero en una emergencia muchas personas intentarán llamar al mismo tiempo, lo que puede generar congestión en las redes telefónicas.

Por eso, la comunicación también debe formar parte de nuestro Plan Familiar de Emergencia.

INDECI recomienda establecer previamente una estrategia de comunicación familiar y utilizar alternativas como mensajes de texto, internet y el servicio de Mensajería de Voz 119. También recomienda reservar las llamadas telefónicas para comunicaciones breves y necesarias.

Antes de un sismo: acuerden un plan

No esperes a que ocurra una emergencia para decidir cómo se comunicarán.

En familia, definan:

Un contacto familiar

Elijan una persona de confianza a la que todos puedan comunicarse para informar cómo se encuentran.

Puede ser un familiar que viva en otra zona de la ciudad o incluso fuera de ella.

Un punto de encuentro

Acuerden un lugar donde puedan reunirse si, después de una emergencia, no pueden regresar inmediatamente a casa.

Una forma de comunicación

Definan qué alternativas utilizarán:

Mensajes de texto.

Aplicaciones de mensajería o internet, cuando estén disponibles.

Mensajería de Voz 119.

Llamadas breves y necesarias.

La idea es no depender de una sola forma de comunicación.

¿Qué es el 119?

El 119 es un servicio gratuito de Mensajería de Voz para emergencias.

Permite que una persona deje un mensaje de voz para que sus familiares puedan escucharlo posteriormente, incluso desde teléfonos fijos o celulares. El MTC informa que el servicio está disponible las 24 horas y que los mensajes pueden tener una duración de hasta un minuto.

Es especialmente útil cuando las comunicaciones habituales pueden estar congestionadas o interrumpidas durante una emergencia.

¿Cómo dejo un mensaje en el 119?

Primero, acuerden previamente con tu familia el número de teléfono al que dejarán los mensajes.

Para dejar un mensaje:

119 + 1 + número de teléfono

Después del tono, puedes grabar tu mensaje.

Por ejemplo:

“Hola, estoy bien. Estoy en mi trabajo y voy a dirigirme al punto de encuentro acordado.”

INDECI recomienda definir previamente el número que utilizará la familia y practicar el procedimiento.

¿Cómo escucho un mensaje?

Si quieres saber si un familiar dejó un mensaje, puedes acceder al servicio:

119 + 2 + número de teléfono

De esta manera podrás escuchar el mensaje que haya dejado esa persona.

📌 Importante

Para un teléfono fijo, el procedimiento contempla el código de departamento correspondiente; para un celular, se utiliza el número de celular.

¿Qué pasa si no entra la llamada?

No significa necesariamente que tu familiar esté en peligro.

Durante una emergencia, muchas personas pueden intentar llamar simultáneamente y las redes pueden congestionarse.

Por eso:

Prioriza los mensajes

INDECI recomienda utilizar mensajes de texto, internet o el servicio 119 y evitar llamadas innecesarias para ayudar a mantener las líneas disponibles.

Si necesitas realizar una llamada, procura que sea breve y necesaria.



(Foto: CRP)

No llames para decir solamente “¿estás bien?”

Puede parecer algo pequeño, pero en una emergencia cada comunicación cuenta.

Si necesitas comunicarte con alguien, intenta transmitir información concreta:

“Estoy bien. Estoy en [lugar]. Voy a [punto de encuentro].”

Así reduces el tiempo de comunicación y permites que las redes estén disponibles para quienes realmente necesitan realizar una llamada.

¿Y si tenemos niños?

Este plan también debe incluirlos.

Los niños pueden aprender, de acuerdo con su edad, a quién deben contactar y cuál es el punto de encuentro familiar.

No necesitan memorizar toda la estrategia. Lo importante es que sepan:

Dónde encontrarse.

A quién acudir.

Qué hacer para comunicarse.

Y si son pequeños, asegúrate de que los adultos responsables conozcan el plan.

Haz una prueba hoy

No esperes a una emergencia para descubrir que nadie recuerda el número.

En familia:

1. Elijan un contacto familiar.

2. Definan un punto de encuentro.

3. Guarden los números importantes.

4. Acuerden cómo se comunicarán.

5. Practiquen el uso del 119.

INDECI recomienda aprovechar los simulacros para practicar con la familia el uso de este servicio.

GUARDA ESTE NÚMERO

119

🎙️ Para dejar un mensaje:

119 + 1 + número de teléfono

👂 Para escuchar un mensaje:

119 + 2 + número de teléfono

Guárdalo y compártelo con tu familia.

Porque estar comunicados también es prevenir

No sabemos cuándo puede ocurrir un sismo.

Pero sí podemos decidir cómo nos comunicaremos, dónde nos encontraremos y qué haremos si las llamadas no funcionan como esperamos.

Habla hoy con tu familia y armen juntos su plan de comunicación.

Encuentra más consejos de prevención en nuestras redes sociales y en [WEB].

¿Ya estás previniendo?

“Previniendo”, una iniciativa de Radio Planeta y CRP Radios.