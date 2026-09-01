¿Qué significa “estar en tu prime”? La expresión viral que todos usan en redes

“Estar en tu prime” es una expresión que puede usarse en diferentes situaciones. Foto: Imagen generada por IA

La expresión “estar en tu prime” es cada vez más usada en redes sociales, pero muchos todavía no saben qué significa y cuándo usarla.

La expresión “estoy en mi prime” se ha vuelto muy popular entre los jóvenes, especialmente en TikTok y otras redes sociales. Aunque incluye una palabra en inglés, su uso en español hace referencia a estar atravesando uno de los mejores momentos de la vida, ya sea a nivel personal, profesional o incluso deportivo.

¿Qué significa “estoy en mi prime”?

En 2022, Cristian Olivé, profesor de Lengua y Literatura, explicó en Twitter que “en prime” funciona como una locución adverbial y significa: “Dicho de alguien que está en su mejor momento”. Para entenderlo mejor, puso como ejemplo la frase: “estás en tu prime como jugador”.

El tiktoker Karlever también habló sobre esta expresión y señaló: “Ya no estoy en mi peak, ahora estoy en mi prime”. Además, explicó que significa “estar en el mejor momento de tu vida, donde te sientes bien contigo mismo, donde llevas tu rendimiento, energía y potencial al máximo”. Según indicó, también representa alcanzar un equilibrio personal y sentirse completamente conectado con uno mismo y con sus objetivos.

La frase ganó todavía más popularidad gracias a Bad Bunny. El cantante puertorriqueño incluyó el verso “Ya no estoy en mi peak, ahora estoy en mi prime” en “Nadie sabe”, canción publicada en 2023 como parte de su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana.



(Foto: Imagen generada por IA)

¿En qué casos se usa “estoy en mi prime”?

“Estar en tu prime” es una expresión que puede usarse en diferentes situaciones. Por ejemplo, sirve para describir a un deportista que está pasando por el mejor momento de su carrera, pero también a alguien que está destacando en el trabajo, cumpliendo sus metas o simplemente viviendo una etapa en la que siente que todo le está saliendo bien.

Pero el término no se limita solo a las personas. También puede aplicarse a películas, series, artistas o incluso tendencias cuando atraviesan su mejor época. Así, decir que algo “está en su prime” significa que se encuentra en su punto más alto, con mucha popularidad, éxito o reconocimiento.