¿Cómo crear imágenes de figuras de acción con la IA de Google Gemini?

Taylor Swift y Dua Lipa en figuras de acción con Google Gemini. Foto: Planeta

Cada vez más gente está creando figuras a partir de una foto y compartiéndolas en redes sociales como Instagram o Facebook. Te enseñamos el truco para hacerlo.

En los últimos días, se han vuelto tendencia en redes sociales unas imágenes muy llamativas donde personas, animales y hasta personajes de caricaturas aparecen convertidos en figuras de acción con su respectiva caja. Estas creaciones se han viralizado rápidamente porque parecen juguetes reales listos para coleccionar.

¿Cómo funcional el truco de Google Gemini para crear figuras de acción?

Lo curioso es que no se necesita un programa complicado ni caro para lograr este efecto. Según los usuarios, basta con utilizar Google Gemini y un prompt bien escrito. Gracias a esta herramienta gratuita, cualquier fotografía puede transformarse en un muñeco hiperrealista que parece sacado de una tienda de colección.

El truco está en la calidad de la foto y en la precisión del prompt. Gemini aprovecha la imagen original para conservar la pose, la expresión y los rasgos del personaje, colocándolo dentro de un entorno que imita las clásicas cajas de juguetes tipo Bandai. Lo más sorprendente es que funciona no solo con personas, sino también con mascotas, dibujos, animes o incluso simples objetos.

Para obtener un buen resultado, lo ideal es elegir una foto de cuerpo completo y con buena resolución. Esa será la base para que la inteligencia artificial construya la figura sin inventar detalles. A partir de allí, el prompt específico será el encargado de darle el acabado realista con caja incluida, logrando un efecto que parece salido directamente de una colección exclusiva.



(Foto: Planeta)

El paso a paso para crear tus figuras de acción con Google Gemini

Selecciona la fotografía correcta: debe ser clara y permitir distinguir fácilmente al protagonista de la imagen

Ingresa el prompt: “Crea una figura a escala 1/7 de las personas en la fotografía, en un estilo realista en un entorno real. La figura está colocada sobre una mesa de ordenador. La figura tiene una base acrílica transparente, sin texto en la base. El contenido de la pantalla del ordenador es el proceso de modelado 3D de esta figura. Al lado de la pantalla del ordenador hay una caja de juguete, diseñado en un estilo parecido al de figuras coleccionables de alta calidad, con arte original. El paquete muestra ilustraciones de dos dimensiones”.

“Crea una figura a escala 1/7 de las personas en la fotografía, en un estilo realista en un entorno real. La figura está colocada sobre una mesa de ordenador. La figura tiene una base acrílica transparente, sin texto en la base. El contenido de la pantalla del ordenador es el proceso de modelado 3D de esta figura. Al lado de la pantalla del ordenador hay una caja de juguete, diseñado en un estilo parecido al de figuras coleccionables de alta calidad, con arte original. El paquete muestra ilustraciones de dos dimensiones”. Sube tu foto base: haz clic en la opción “Imagen” y elige desde tu galería la fotografía que quieras transformar.

haz clic en la opción “Imagen” y elige desde tu galería la fotografía que quieras transformar. Ajusta el diseño: modifica el nombre de la caja, juega con los colores o cambia la posición de los elementos para darle tu toque personal.