Conoce cuándo será la segunda vuelta de la Elecciones 2026 en Perú

La segunda vuelta electoral ya tiene fecha. Foto: Andina

Los peruanos tendremos que acudir a las urnas nuevamente para elegir a nuestro nuevo presidente entre dos candidatos. Aquí te decimos cuándo será la segunda vuelta.

Tras conocerse los primeros resultados a boca de urna y el avance del conteo oficial de la ONPE, ya comienza a perfilarse qué candidatos pasarían a una eventual segunda vuelta. Frente a este escenario, crece la expectativa entre los peruanos, quienes ahora buscan saber cuándo se realizará esta nueva jornada electoral que definirá al próximo presidente.

El domingo 12 de abril se desarrolló una intensa jornada de elecciones con la participación de 35 candidatos presidenciales, además de numerosos postulantes al Congreso bicameral. Aunque se registraron algunos retrasos en la instalación de mesas, la ciudadanía acudió masivamente a votar y cumplir con su deber. La atención estuvo centrada en los resultados de la boca de urna y en los primeros reportes oficiales difundidos por la ONPE.

¿Cuándo será la segunda vuelta de la Elecciones 2026?

La segunda vuelta presidencial ya tiene fecha: se realizará el domingo 7 de junio de 2026. Ese día, los peruanos volverán a votar para elegir entre los dos candidatos que obtuvieron más apoyo en la primera jornada electoral.

Este proceso, conocido como balotaje, ocurre cuando ningún candidato logra superar el 50 % de los votos válidos. Según lo que señalaban las encuestas, este escenario era bastante probable debido a la gran cantidad de postulantes y la división del voto.

Aunque todo indica que una candidata ya tendría asegurado su pase a la segunda vuelta, todavía falta definir quién será el otro candidato que competirá con ella en esta etapa decisiva.



(Foto: Andina Noticias)

¿Cuánto se paga de multa por no ir a votar en las Elecciones 2026?

La ONPE mantiene tres escalas de multa por no sufragar, las cuales se determinan según la clasificación socioeconómica del distrito. Este sistema se basa en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y no representa un cambio reciente, sino que ya se viene aplicando en procesos electorales anteriores.

Para este 2026, los montos se dividen de la siguiente manera:

• Distritos no pobres: multa de 110 soles.

• Distritos pobres no extremos: multa de 55 soles.

• Distritos de pobreza extrema: multa de 27,50 soles.