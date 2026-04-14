Techo Propio 2026: cómo acceder al bono y estos son los requisitos que debes cumplir

El Bono Familiar Habitacional tiene un valor de S/ 33,000, el cual puede incrementarse. Foto: Andina

Ya inició la postulación para acceder a los bonos de vivienda del Estado. Conoce todo lo que debes saber.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que desde este martes 14 de abril comenzará el proceso de inscripción para la Primera Convocatoria Nacional 2026 del programa Techo Propio. Esta convocatoria está dirigida a familias que tengan un terreno propio y deseen acceder al financiamiento para construir una vivienda digna mediante la modalidad de Construcción en Sitio Propio.

Como parte de una medida de inclusión, los días 14 y 15 de abril estarán destinados exclusivamente a la inscripción de hogares que cuenten con al menos un integrante con discapacidad severa que utilice silla de ruedas. Para ello, deberán presentar el carné del CONADIS y el certificado de discapacidad emitido por un establecimiento de salud autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al bono Techo Propio?

Para poder postular al Bono Familiar Habitacional (BFH), en la modalidad de Construcción de Vivienda en Sitio Propio, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Que el terreno o la unidad inmobiliaria independizada (incluido el “aire”) esté debidamente inscrita en los Registros Públicos.

Que el grupo familiar se encuentre formalmente constituido, según las disposiciones del programa.

Que los ingresos mensuales del grupo familiar no excedan los S/ 2,706.

No ser propietario ni copropietario de otra vivienda o terreno en todo el país.

No haber recibido anteriormente apoyo habitacional del Estado.

Contar con un ahorro mínimo de S/ 2,475.

El Bono Familiar Habitacional tiene un valor de S/ 33,000, el cual puede incrementarse en algunas regiones según criterios técnicos establecidos por el sector. En el caso de hogares que cuenten con integrantes con discapacidad, el monto del bono asciende a S/ 41,250, con el objetivo de garantizar condiciones de accesibilidad en el diseño y construcción de la vivienda.



(Foto: Andina)

¿Cómo inscribirse para el bono Techo Propio 2026?

El proceso de inscripción no tiene ningún costo para los postulantes. Una vez finalizada la etapa de evaluación, el Fondo MIVIVIENDA S.A. será el encargado de publicar la lista oficial de beneficiarios a través de su portal institucional.

Para obtener más información, los interesados pueden acercarse a la Vitrina Inmobiliaria en Lima, visitar los Centros de Atención al Ciudadano en todo el país, llamar a la línea gratuita 0800-12-200 o ingresar al portal web del Fondo MIVIVIENDA, donde también se encuentra el listado de Entidades Técnicas autorizadas.