Hablemos de salud mental sin cringe: ansiedad, depresión y burnout

También puedes acudir a un centro de salud público, a EsSalud si tienes cobertura, o a una clínica privada. Foto: CRP

¿Sabes la diferencia entre estar triste y tener depresión? ¿O entre estar nervioso y tener ansiedad? Acá te lo explicamos claro, sin rollo y sin ponernos en plan médico.

La salud mental está en todas partes pero nadie te la explica bien. Escuchas "tengo ansiedad" en TikTok, lees "depresión" en memes, pero cuando alguien te pregunta qué significa realmente, la cosa se complica. Esta nota es para eso: para que entiendas los términos básicos sin drama, como si te lo contara alguien que te conoce.

¿Qué es la ansiedad?

Todo el mundo siente ansiedad alguna vez. Antes de un examen, antes de hablarle a alguien que te gusta, antes de una exposición. Eso es normal. El problema es cuando esa sensación no se va: cuando sientes que algo malo va a pasar pero no sabes qué, cuando el pecho se te aprieta sin razón, cuando no puedes dormir porque tu cabeza no para. Eso ya no son "nervios". Eso es ansiedad como condición, y tiene tratamiento.

Lo que NO es: ser "muy nervioso" o "preocuparse de más". La ansiedad clínica es una respuesta que no puedes controlar con fuerza de voluntad.

¿Qué es la depresión?

No es estar triste porque terminaste con alguien o porque te fue mal en un examen. La tristeza pasa. La depresión se queda. Es no tener ganas de nada durante semanas: ni de salir, ni de comer, ni de hablar, ni de las cosas que antes te gustaban. Es un cansancio que no se cura durmiendo. Y no se arregla con "piensa en positivo".

Lo que NO es: estar triste unos días. La depresión es una condición médica que necesita atención profesional, igual que cualquier otra.

¿Qué es un ataque de pánico?

De la nada sientes que el corazón se te acelera, no puedes respirar, te mareas, sientes que pierdes el control. Dura entre 5 y 20 minutos pero se siente eterno. No es peligroso físicamente, pero es aterrador. Y le puede pasar a cualquiera.

Lo que NO es: "ponerse nervioso". Un ataque de pánico es una reacción física intensa que no eliges tener.

¿Qué es el burnout?

Es cuando llevas tanto tiempo exigiéndote que tu mente y tu cuerpo dicen "hasta acá". Te sientes agotado aunque hayas dormido, todo te da igual, sientes que nada de lo que haces vale la pena. No es flojera. Es tu sistema diciéndote que necesita parar. Le pasó a BTS, le pasó a Shawn Mendes, le pasó a Ed Sheeran. Y les pasa a miles de jóvenes con la presión del cole, la uni o el trabajo.

¿Qué es la autoestima baja?

Sentir que no eres suficiente. Que no eres lo suficientemente guapo, inteligente, gracioso, exitoso. Compararte con todos y siempre salir perdiendo. Cambiar quién eres para encajar. Taylor Swift lo vivió. Olivia Rodrigo lo cantó. Y es mucho más serio de lo que parece porque afecta todo: tus relaciones, tus decisiones, tu motivación.

¿Cuándo debería buscar ayuda?

No hay un momento "correcto". No necesitas tocar fondo para pedir ayuda. Si algo de lo que leíste acá te suena familiar, si llevas semanas sin sentirte bien o sientes que no puedes solo, ya es momento. No es debilidad, es inteligencia.

LÍNEA 113, OPCIÓN 5

Gratuita | Confidencial | Las 24 horas

Atención en salud mental del MINSA.

También puedes acudir a un centro de salud público, a EsSalud si tienes cobertura, o a una clínica privada. Si tienes seguro, revisa si cubre consultas de salud mental y agenda con un psíclogo o psiquiatra. No necesitas esperar a estar en crisis para sacar esa cita.