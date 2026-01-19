Intenso calor en Lima: temperaturas alcanzarían los 32 °C en estos distritos

Los reportes del Senamhi indican que Lima este y Lima norte serán las zonas más afectadas por el calor. Foto: Andina

El calor será más fuerte en los próximos días, por lo que también aumentará la sensación térmica en todo Lima.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Metropolitana experimentará un notable incremento de las temperaturas durante el día en la semana del 19 al 25 de enero. Según el pronóstico, el calor se sentirá con mayor intensidad en algunos distritos, donde los valores podrían alcanzar niveles poco habituales.

De acuerdo con la entidad, este aumento de temperatura se debe principalmente a la menor presencia de vientos del sur y al ingreso de corrientes cálidas provenientes del norte. Esta condición permitirá que los cielos se mantengan mayormente despejados, favoreciendo una mayor radiación solar, sobre todo al mediodía y durante la tarde.

¿En qué distritos se sentirá más el intenso calor?

Los reportes del Senamhi indican que Lima este y Lima norte serán las zonas más afectadas por el calor, con temperaturas máximas que podrían llegar hasta los 32 °C. Este escenario resulta poco común para esta etapa del verano y ha generado alerta entre las autoridades meteorológicas.

Distritos como La Molina, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Chosica, Carabayllo y Comas sentirán con mayor fuerza el incremento térmico, lo que podría elevar la sensación de bochorno en varias horas del día.

Finalmente, el Senamhi advirtió que la combinación de calor intenso durante el día y una posible sensación térmica elevada por la noche podría causar molestias en la población, especialmente en quienes trabajan al aire libre o pasan largas horas en desplazamientos diarios.



Podría haber lluvias en algunas zonas

El Senamhi señaló además que, aunque el calor será intenso en horas diurnas, durante la tarde, noche y madrugada se podría presentar un incremento de la nubosidad, junto con la posibilidad de lluvias ligeras y esporádicas en distritos más alejados del litoral, así como ráfagas de viento hacia el atardecer.