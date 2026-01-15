Rectificación de retiro AFP 2026: cómo registrar la segunda solicitud y sacar tu dinero

En este 2026, ya puedes realizar tu segunda solicitud de retiro AFP¨2026. Foto: Instagram

Todas las administradoras de pensiones han explicado cómo puedes hacer al registro de la segunda solicitud de retiro AFP 2026. Te lo contamos.

Los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que aún no han solicitado su retiro o que no solicitaron el monto completo de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) tienen plazo hasta el 19 de enero de 2026 para realizar el trámite. El monto máximo disponible para este retiro es de S/ 22,000.

El aumento del monto se debe al cambio en el valor de la UIT. En 2025, la UIT estaba valorizada en S/ 5,350, por lo que el retiro máximo era de S/ 21,400. Para 2026, la UIT subió a S/ 5,500, por lo que el límite para quienes presenten su solicitud este año se incrementa a S/ 22,000.

Segunda solicitud para quienes retiraron menos de 4 UIT

La AFP informó que si el monto retirado en 2025 fue menor al tope de 4 UIT, los afiliados pueden presentar una segunda solicitud. Sin embargo, esta nueva solicitud no puede superar el límite vigente de S/ 22,000, siempre y cuando exista saldo disponible en la cuenta de la AFP.

“Si el afiliado ingresó la solicitud de octavo retiro AFP y el monto total desembolsado fue menor a las 4 UIT vigentes en ese momento, es posible presentar una nueva solicitud, siempre que se tenga un saldo disponible en su cuenta”, explicó Prima AFP.



(Fuente: Andina)

¿Cómo registrar mi segunda solicitud de retiro?

Para solicitar la segunda solicitud de retiro en AFP Prima, los afiliados deben ingresar a la Agencia Virtual, dirigirse a la sección “Mis trámites”, hacer clic en “Otros” y seleccionar la opción “Segunda solicitud de retiro de hasta 4 UIT”. Luego, solo queda completar el proceso para formalizar el trámite.

En el caso de otras AFP, en AFP Integra esta opción se habilitó desde el viernes 9 de enero y se puede realizar tanto desde la aplicación como desde la agencia digital: https://agenciadigital.afpintegra.pe/. Para AFP Hábitat, el trámite se realiza desde la página oficial https://retiro.afphabitat.com.pe. Profuturo AFP señaló que la rectificación de solicitudes de retiro AFP se puede hacer por medio de su libro de reclamaciones. El plazo máximo para todas las AFP es el lunes 19 de enero de 2026.