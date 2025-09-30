En Vivo

Crema hidrante vs. crema humectante: diferencia y cuál es la que necesitas

Martes, 30 de septiembre de 2025 15:19

Para mantener la piel saludable, es fundamental usar estos productos y también complementarlo con una rutina adecuada. (Fuente: Freepik)

Entender las funciones específicas de cada tipo de crema puede marcar la diferencia para cuidar tu piel de manera efectiva.

La piel es el órgano más grande del cuerpo y cuidarla adecuadamente es clave para mantener su salud y apariencia. En el mercado de productos para el cuidado cutáneo, dos términos suelen generar confusión: crema humectante y crema hidratante. Aunque a menudo se usan como sinónimos, en realidad cumplen funciones distintas que conviene entender para elegir el producto adecuado.

Crema hidratante

La crema hidratante está diseñada para aportar agua a las capas de la piel, utilizando ingredientes como glicerina, ácido hialurónico, aloe vera o pantenol. Es especialmente útil para pieles deshidratadas, es decir, aquellas que carecen de agua.

"Hidratante es básicamente decirle a tu piel 'toma bebé, hidrátate'. Con glicerina o ácido hialurónico para que tu piel reviva cuando está deshidratada", explicó 'Faba'.

¿Y la crema humectante?

La crema humectante, en cambio, busca retener la humedad natural de la piel y evitar la pérdida de agua, creando una barrera protectora gracias a componentes como aceites vegetales, mantecas (karité, cacao), ceras, siliconas o petrolato. Está indicada principalmente para pieles secas, que carecen de grasa o lípidos.

 

"Humectante es básicamente ese candadito que atrapa esa hidratación para que no se escape, básicamente la sella", detalló Fabiana. 

Ambas pueden ser complementarias en una rutina de cuidado, especialmente para pieles secas o dañadas, donde la hidratación superficial no es suficiente.

Conocer estas diferencias es fundamental para un cuidado más efectivo y personalizado. No solo se trata de aplicar cualquier crema, sino de entender qué necesita la piel en cada momento para mantenerse saludable y radiante.

