DNI electrónico: cómo solicitar el duplicado online de forma rápida y segura paso a paso

El usuario debe descargar la aplicación DNI Bio Facial. Foto: Andina

Puedes tramitar el duplicado del DNI electrónico desde casa. Te explicamos todos los pasos que debes seguir para hacerlo.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó en su plataforma web la opción para solicitar el duplicado del DNI azul, así como tramitar la obtención del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe). Esta herramienta digital busca agilizar los procesos y evitar las largas colas en las agencias, especialmente en casos de pérdida o robo del documento.

De esta manera, la plataforma del Reniec permite a los usuarios realizar de forma virtual tanto la renovación como el duplicado del DNI azul o del DNI electrónico.

Pago del trámite

El ciudadano mayor de edad debe realizar el pago de S/ 30.00 utilizando el código 02121 para solicitar el duplicado del DNI, lo que le permitirá migrar del DNI azul al DNI electrónico. Este pago puede efectuarse de forma sencilla mediante Yape o en agentes BCP, generando previamente un ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/. Luego, el usuario debe ingresar el código en la app en la opción “Yapear servicios > Reniec” para completar la operación. También está habilitado el pago en el Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe.

Validación con DNI Bio Facial

Para la validación de identidad, el usuario debe descargar la aplicación DNI Bio Facial en su teléfono móvil y elegir la opción “Emisión por primera vez del DNIe”. Luego, deberá tomarse una fotografía para verificar su identidad y otra que servirá para actualizar la imagen del documento electrónico.

La captura de la foto debe realizarse con apoyo de otra persona, manteniendo una distancia aproximada de 1 a 1.5 metros, con fondo blanco, buena iluminación y sin sombras. Además, no se permite el uso de lentes, accesorios en la cabeza, sonreír, ni vestir ropa blanca o con rayas, asegurando que el rostro y las orejas estén completamente visibles.



(Foto: captura YouTube)

Registro en la web del Reniec

Una vez completados los pasos previos, el usuario debe ingresar desde una laptop a la página oficial de Reniec para continuar con el trámite. Luego, deberá dirigirse a la sección de “Trámites virtuales” y seleccionar la opción de “duplicado de DNI azul a electrónico”.

A continuación, debe hacer clic en “empezar trámites”, aceptar los términos y condiciones e ingresar sus datos personales para la validación de identidad. Finalmente, si la fotografía tomada en el aplicativo DNI Bio Facial cumple con los requisitos establecidos, solo deberá confirmarla para continuar con el proceso.

Validación, elección de sede y seguimiento

Tras llenar y validar la información solicitada, tienes que elegir el centro de atención del Reniec donde se recogerá el DNI electrónico. El nuevo documento tendrá una vigencia de 10 años.

Finalmente, el usuario solo debe realizar el seguimiento de su trámite a través de la web de Reniec. Cuando el estado aparezca completado al 100%, podrá acercarse a la oficina seleccionada para recoger su DNI electrónico.