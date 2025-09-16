¿Para qué sirven las rayas en las toallas? Aquí te lo explicamos

Las franjas que suelen verse en las toallas no son únicamente adornos. Foto: Excelsior

En redes sociales, muchos se han preguntado si las rayas de las toallas son un simple adorno o cumple una función en específico.

Las toallas de baño son objetos comunes en nuestro día a día, pero pocas veces nos detenemos a observar los detalles de su diseño. Aunque pueden variar en color, textura o tamaño, muchas comparten un rasgo característico: unas rayas visibles en sus extremos.

Este detalle ha pasado inadvertido para la mayoría, aunque despierta la curiosidad de quienes se preguntan si esas líneas tienen una función concreta o si solo cumplen un rol estético.

¿Por qué las toallas tienen rayas?

En realidad, las franjas que suelen verse en las toallas no son únicamente adornos. Tienen un propósito técnico que mejora su durabilidad y eficiencia. Según expertos textiles, se trata de bordes conocidos como Dobby o cam, los cuales cumplen funciones relacionadas con la absorción, la resistencia y hasta la identificación del producto en contextos como lavanderías o baños colectivos.

De acuerdo con el portal estadounidense Direct Textile Store, el borde Dobby se fabrica “tejiendo pequeños bucles en la tela de la toalla”, lo que genera una textura especial. Esta característica incrementa la capacidad de absorción del producto y lo convierte en una opción ideal para baños, spas o playas. Además, aporta una diferencia visual y táctil que facilita distinguir entre distintos tipos de toallas.

Por otro lado, el borde cam es descrito como “una línea recta, generalmente de menos de 2.5 cm de grosor, sin patrones ni diseños específicos ni bucles de rizo”. Este estilo, más sencillo y plano, permite producir toallas en grandes cantidades de manera eficiente. Así, las líneas no solo decoran, sino que ayudan a identificar modelos, reducen el desgaste en zonas específicas y hacen que sean más prácticas en espacios donde se lavan y reutilizan constantemente.



(Foto: Excelsior)

¿Por qué es importante lavar las toallas?

Lavar las toallas de baño con regularidad no solo ayuda a mantener la limpieza, también es clave para cuidar la salud. Al estar en contacto constante con la humedad y restos de piel, se convierten en el lugar perfecto para que se acumulen bacterias que encuentran en ese ambiente cálido su mejor aliado.

Los expertos explican que “las recomendaciones en cuanto al cambio de toallas varían según el clima de la zona y la época del año”. Sin embargo, coinciden en que “lo más recomendable y práctico es lavar las toallas cada 3 o 4 días”, una rutina que garantiza frescura y evita riesgos para la piel.