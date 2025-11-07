¿Cuáles son los tres colores que usan las personas inteligentes? Esto revela la psicología

La disciplina de la colorimetría se ha vuelto una herramienta esencial para la moda y el branding personal. Foto: Instagram

Diversos estudios señalan que los tonos que elegimos al vestir pueden comunicar rasgos de nuestra personalidad, incluyendo nuestra capacidad intelectual.

En un mundo donde todos buscan sobresalir, la imagen personal se vuelve un factor muy importante. No se trata solo de moda o de verse bien, sino de cómo los colores que usamos influyen en la forma en que los demás nos observan. De manera inconsciente, la ropa puede transmitir seguridad, carisma y confianza.

¿Cuáles son los colores que indican inteligencia?

Los especialistas señalan que elegir bien los colores puede generar una sensación de equilibrio y, en algunos casos, incluso hacernos ver más atractivos y seguros de nosotros mismos.

"La colorimetría estudia la percepción física del color y aporta una guía para tomar decisiones que nos ayuden", explica Sandra Burgos, pedagoga y experta en liderazgo emocional, en conversación con ABC. Aunque existe una variedad enorme de colores, se ha visto que tres tonos suelen ser frecuentes en el guardarropa de personas con un alto coeficiente intelectual.

El azul: calma y confianza

La psicóloga Ferreiro comentó que el azul, el color del mar y del cielo, es utilizado con frecuencia por personas inteligentes. Este tono está asociado con la estabilidad, la serenidad y la confiabilidad, por lo que ayuda a proyectar temple y solidez emocional.

Sin embargo, la especialista advierte que usar demasiado azul también puede transmitir frialdad o distancia. Si alguien se siente poco cercano o reservado, no es raro que elija este color sin darse cuenta.

Negro: estilo y autoridad

El negro también tiene un simbolismo fuerte. Según Ferreiro, este color representa elegancia y sofisticación cuando se utiliza con criterio. Además, comunica poder y liderazgo.

No obstante, si alguien lo lleva de forma constante, puede generar la impresión de tristeza, aislamiento o falta de calidez. Un uso excesivo del negro puede provocar desconfianza en las personas que nos rodean.

Blanco: claridad y búsqueda de control

El blanco suele relacionarse con limpieza, orden e inocencia. Pero su interpretación puede ser más compleja. Algunos expertos mencionan que también es un color elegido por personas con tendencia al perfeccionismo o al trastorno obsesivo-compulsivo, debido a lo fácil que es ensuciarlo.

La especialista compartió un caso: "Conocí a un paciente que tenía 40 camisas blancas y 40 camisetas blancas, y se las iba cambiando constantemente. También este color define a personas que se agobian fácilmente y que necesitan amplitud", explicó.

Aunque ningún color demuestra por sí mismo que alguien es inteligente, tonalidades como el azul, el negro y el blanco ayudan a proyectar una imagen de orden, seriedad y concentración. Estos colores actúan como una herramienta sutil para comunicar profesionalismo y claridad mental, fortaleciendo la presencia de quien busca destacar en entornos exigentes.